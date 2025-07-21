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渣打銀行台北「國際私人理財中心」正式開幕　打造高端財富管理新地標

▲▼渣打銀行國際私人理財中心。（圖／渣打銀行提供）

▲渣打銀行台北「國際私人理財中心」松高分行開幕。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行今（21）日宣布，「國際私人理財中心」正式開幕，也是首度進駐北台灣的國際私人理財旗鑑據點，渣打銀行總經理邢保利表示，台灣是渣打集團全球財富管理市場的前三大之一，更是集團持續推動財管業務成長的重要關鍵。繼今年初台灣首家「國際私人理財中心」在台中啟用後，進一步在台北市信義區開設新據點，擴大高端財富管理版圖。未來除了持續優化分行網絡，也同步升級財富管理解決方案，滿足台灣高資產客戶的財富管理需求。

著眼於台北市蓬勃的商業能量與高端財管市場需求，渣打銀行「國際私人理財中心」松高分行為往來資產達3000萬元以上的優先私人理財客戶，打造兼具隱私與尊榮的財富管理服務，並融合科技、人文與藝術美學，創造高端財管交流的精緻場域。

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渣打銀行作為國際財富管理服務的領導者，積極響應台灣「亞洲資產管理中心」政策，年初獲准開辦高資產業務後，陸續在台中與台北開設「國際私人理財中心」，擴大高端財管服務版圖，7月初也已正式開辦「資產管理專區」試辦業務，整合全球資源與專業團隊，為高資產客戶啟動國際布局，深化渣打銀行深耕台灣、放眼國際的長期承諾與競爭實力。

渣打銀行觀察到，高資產客戶對於財富管理的期待，除了專業諮詢建議，更重視全方位服務體驗。渣打「國際私人理財中心」松高分行設有高度隱密性的尊榮會議室、多功能理財區及貴賓接待區；並配有專業財富管理顧問團隊，提供一對一財務諮詢，量身打造兼顧資產配置、財富傳承、投資諮詢與國際金融服務的整合性方案。此外，更涵蓋高資產客戶在生活各層面需求，提供機場接送與精緻美饌餐飲等高端服務，與子女教育海外營隊及多元主題專家講座等。

關鍵字： 渣打銀行國際理財高端服務台北開幕私人理財

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