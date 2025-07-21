28歲存到130萬　每月丟1萬元「投資5檔ETF」！他驚：複利威力

▲複利的威力讓原PO很震驚。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都以100萬目標，當作人生的第一桶金，一名網友分享，今年28歲，靠著投資賺取被動收入，每月投入1萬元，不到一年半的時間，至今已經存到第一桶金。他曬出截圖，目前總資產130萬元，買了常見ETF，包括00878、006208、0056等，驚呼「這就是複利威力嗎？」貼文掀起熱論。

原PO在Dcard發文，「28歲完成人生第一次130萬」，貼出個人資產的截圖，從113年3月開始，每月固定投入約1萬元購買ETF等，短短16個月，總資產竟突破130萬元，「沒想到這個就是複利威力嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據截圖內容，原PO投資標的以高股息與大型ETF為主，配置比例為國泰永續高股息（00878）38%，富邦台50（006208）18%，國泰台灣5G+（00881）14%，元大台灣高息低波（00713）12%，元大高股息（0056）10%，其他標的合計約7%。

原PO透露，每月投資1萬元，剩下的部分錢會存到帳戶，「帳戶大約70萬元，未來要拿來結婚用的，有點閒錢就丟台股、ETF而已」。

▲原PO曬出個人資產分配。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光，有網友指出，原PO本金高達95萬元，贏在起跑點，「你28歲就有95萬的本金？是怎麼存的呢？你的本業應該很高薪，我28歲本金只有60W」、「時間+資金兩大關鍵，持有的時間拉長，帳面上的獲利就很有感」、「我32歲，投資95%市值型」、「100萬花1年半變成130萬，期間就只每月定投1萬」。

不少網友分享自己的投資心得，「我28歲存500萬，年薪大約在60萬，就是靠省錢外幣定存，想要跟需要要分清楚，今年打算靠自己買房了」、「選擇取代性低的工作，物質慾望低一點，不要什麼都想買，另外定期定額市值型」、「目前27歲工作兩年多，每月各買1萬元的0050、QQQ，就快要摸到100萬了」、「20歲開始存股，剛開始也都靠打工零用錢存（每個月5千-8千），後來開始上班後會增加每月定期定額（2-3萬）」。