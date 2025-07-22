00877強攻雙冠王！七月高漲14.5%　橫掃陸股與海外ETF市場

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7月海外股票型ETF誰最會漲？復華中國5G（00877）氣勢如虹，不僅勇奪陸股ETF績效王，更橫掃海外股票型ETF市場，7月以來至今漲幅達14.5%，榮登「雙冠王」寶座。緊追在後的則是富邦越南（00885）與國泰數位支付服務（00909），同樣繳出雙位數報酬。

法人指出，00877漲勢主要受惠於英偉達（Nvidia）恢復向中國供應H20 AI晶片消息，帶動中國科技與算力概念股同步飆升。中電港、中際旭創等相關個股紛紛大漲，也同步推升以中國5G與AI產業為核心配置的00877表現亮眼。

根據CMoney統計，截至7月17日，復華中國5G（00877）七月以來漲幅達14.5%，穩居陸股ETF漲幅榜首，不僅連續兩個月稱王，更以超過兩倍的漲幅幅度大幅領先其他同類型產品。相較之下，第二名富邦深100（00639）與第三名群益深証中小（00643）漲幅僅約5%；中信中國高股息（00882）、永豐中國科技50大（00887）等規模較大的陸股ETF，漲幅多落在4%左右，明顯被00877拋在後頭。

不僅如此，放眼整體海外股票型ETF市場，00877同樣一枝獨秀，七月以來漲幅打敗富邦越南（00885）的14.4%與國泰數位支付服務（00909）的10.3%，穩坐全市場冠軍。七月以來，僅這三檔海外股票型ETF漲幅突破雙位數，但仍以00877表現勝出。

事實上，00877自6月起即展現強勢動能，當月漲幅達11%，7月持續發威，顯示市場資金積極卡位中國AI與算力鏈的爆發契機。

投資專家指出，AI技術正加速滲透全球產業鏈，加上美中關係近期出現鬆動跡象，美方對AI晶片出口的限制亦逐步鬆綁，帶動市場資金重新轉向中國科技及基礎建設相關題材。00877涵蓋中國5G、雲端運算與AI產業核心領域，正好踩在中國政策扶持與全球科技趨勢的交匯點，自然吸引資金積極布局。若後續AI晶片供應鏈持續改善，相關ETF表現仍有望維持領先態勢。