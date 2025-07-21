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佳格宣布前味全高層邱子權接總經理　主導台灣本地市場發展

▲▼佳格集團正式任命邱子權接任佳格食品集團台灣總經理。（圖／佳格提供）

▲佳格集團正式任命邱子權接任佳格食品集團台灣總經理。（圖／佳格提供）

記者高兆麟／台北報導

佳格食品集團(1227) 今日宣布，集團正式任命曾任味全台灣食品事業總經理的邱子權接任佳格食品集團台灣總經理，帶領團隊持續深耕台灣，強化公司競爭優勢策略佈局、營運銷售和行銷推廣，加速創新與數位化轉型，執行長曹博睿將放眼亞洲，專注於集團全人全齡健康之核心策略定位，致力於開拓亞洲新興市場的成長動能。

佳格食品表示，公司在台灣市場持續鞏固其領導地位，旗下桂格、得意的一天、福樂、天地合補等品牌市占率均穩居業界第一。近年來佳格秉持集團穩健經營的信念，成功抵禦原物料成本上漲、新冠疫情、地緣政治等外部衝擊，更以強韌的市場應變能力，展現穩健成長力道。

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在財務表現方面，2024年公司毛利率回升至24.71%，創下近四年新高，全年每股盈餘（EPS）達1.91元，並由董事會通過配發現金股利1.4元，以高達73.3%的現金股利配發率，彰顯了回饋股東的堅定承諾。2024年前三季淨利12.62億元，年增33.7%，已超越2023全年。2025年佳格聚焦銀髮關節養護、蛋白補充與運動營養等機能品類，前兩季已展現明顯成長動能，預期全年營運可穩健攀升。鑒於集團現有規模需求與對未來全球化成長的宏大願景，此次組織調整正是為了更有效地優化資源配置，推動集團邁向更高的發展層次。

佳格說明，為強化台灣市場經營與成長動能，特延攬業界資深經理人邱子權出任台灣總經理。邱子權曾任職服務於國際大型檢測集團和台灣食品上市公司，累積卓越領導管理實績，熟稔食品產業市場脈絡。另在品牌與營銷策略、供應鏈和營運管理、多元通路關係方面皆有深厚歷練。亦曾主導多個非營利公益基金會的創立和運營，推動食農創新創業與飲食教育的跨域整合。未來，將仰仗其對台灣市場的深刻洞察與豐富實戰經驗，引領台灣團隊持續深化品牌與消費者的情感連結，加速推動創新產品研發與數位互動模式，為台灣消費者提供更安心、更優質、更符合在地需求的食品與服務體驗。同時，亦將與各事業部及通路夥伴緊密協作，共同為佳格在台灣市場開啟嶄新且具高度成長潛力的發展篇章。

佳格指出，此次組織調整不僅是佳格集團因應全球市場變革、強化企業韌性的戰略佈局，更是邁向永續發展新里程碑的關鍵一步。佳格堅信，在執行長曹博睿與總經理邱子權的雙核心領導下，集團將持續以創新驅動成長，共同開創全球與台灣市場更加輝煌的嶄新未來。

關鍵字： 佳格

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