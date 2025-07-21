科技外交新里程碑　台灣館首創「智慧科技園區」驚艷巴拉圭博覽會

▲駐巴拉圭大使韓志正(左2)偕巴國參議員Luis Pettengill(左4)、衛福部長Maria Teresa Barán(前排中)及主辦單位主席Daniel。（圖／貿協提供）



記者張佩芬／台北報導

為深化與巴拉圭及南美洲市場的經貿連結，外貿協會本月12日至27日盛大組團參加「2025巴拉圭博覽會(Expo Paraguay 2025」。本屆台灣館以創新姿態亮相，首度設立「台巴智慧科技園區」專區，不僅率領29家台灣企業展示最新科技與多元產品，更突顯兩國在智慧製造及產業升級上的合作成果，吸引大批當地民眾及國際買主關注。

台灣館開幕儀式於7月15日隆重舉行，由我國駐巴拉圭共和國大使韓志正偕巴國衛福部長Maria Teresa Baran、外交部經濟整合次長Patricia Frutos、參議員Luis Pettengill及主辦單位主席Daniel Prieto等該國重要政府官員出席台灣館開幕，現場結合舞獅精彩表演，氣氛熱烈。開幕後，台灣館人氣持續不墜，成為展場媒體競相報導與觀眾爭相體驗的熱點。

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本次展出產品涵蓋多元面向，包括精密五金、特色食品飲料、尖端美容健康、機能紡織以及先進通訊科技等。首次參展的巨鼎服飾，帶來創新的石墨烯功能布料，強調促進肌膚循環的特性，巴國民眾紛紛駐足詢問；而該公司另展出的防砍衣及防砍手套等，引起當地槍械進口商及製造商高度興趣，在展覽首二日即有8家當地業者與該公司洽商。

▲駐巴拉圭大使韓志正(右1)與巴拉圭駐台灣大使Darío Filártiga (左1)共同接受當地媒體america paraguay訪問。（圖／貿協提供）

純雪國際展出3秒即可製成一杯可口雪花冰的製冰機，並於現場供試吃品嚐，驚艷該國消費者。宏尚織帶也透過現代印刷技術，呈現傳統產業轉型升級的實力。

參展多年的愛倍多公司本屆展出新品”中周波治療機”，詢問度之高，讓該設備在展出首日即銷售完畢。而已連續參展三年的寬達生技透過參加本展，已與該國知名食品進口商合作，成功上架當地各知名超市，未來該公司將續朝巴西及智利市場邁向，參展效益加乘。此外，金車咖啡、日正粉絲、丸莊醬油等台灣知名品牌，亦透過產品試吃試飲活動，成功擄獲當地消費者與買家。

值得注意的是，「台巴智慧科技園區」專區是今年台灣館的主軸之一，該園區座落於上巴拉那省，為我國協助巴拉圭推動「榮邦計畫」的關鍵指標項目，旨在導入5G應用、AI算力與智慧製造等前瞻科技，並致力於推動當地人才培育及產業升級。目前園區已成功吸引塑膠、紡織等產業的業者進駐，未來更將規劃設立電動巴士組裝廠，具體展現台巴互利共榮的長遠合作願景。

為強化互動與體驗，台灣館今年特別設置「台北101拍貼快閃打卡區」，延續過往創意互動的成功模式，不僅吸引大量民眾參與，也使台灣館成為本次博覽會的熱門打卡地標，有效提升台灣的國際形象與民眾好感度。