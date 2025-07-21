謝志堅：台灣貨量少對貨櫃船運市場影響小　大陸芬太尼稅可能降低

▲謝志堅坦言台灣出口貨量少，對貨櫃船運影響小。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運前董事長謝志堅指出，美國對各國收取的對等關稅多數都已公布，台灣、瑞士和印度尚未收到川普的關稅信，對海運市場來說，可以說是大致底定，中國因為已經表態要將非法輸出芬太尼的業者判處死刑，可望降低或免除20%芬太尼稅，台灣在亞洲-美國航線的貨量佔比僅約5%(不含轉口貨)，影響有限。

目前已公布日本與南韓遭課對等關稅25%、越南20%、馬來西亞和印尼的稅率分別為25%和32%、泰國為36%，柬埔寨為36%，寮國與緬甸則均為40%。中國大陸根據倫敦協議，總稅率為55%，包括10%基本關稅、20%芬太尼關稅、川普1.0時代就已課徵的25%關稅，如果芬太尼部分能取消，稅率會降為35%。

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川普本月16日在白宮接見毒品受害者家庭，他在致詞時表示，他認為中國將很快就會將製造與分銷芬太尼(fentanyl)的人判處死刑，他對美中就非法毒品問題達成協議的前景再次表示樂觀。

至於台灣對等關稅收多少，業界普遍認為台幣已經大幅升值，答應擴大買美國天然氣，台積電也送給美國了，稅率應該在20%以內。謝志堅則坦言，台灣被美國收多少稅率其實對貨櫃船運市場影響不大，因為在亞洲-美國航線，台灣的出口貨佔不到5%(轉口貨不計)。

目前正在美國舊金山探望兒孫的謝志堅表示，美國今年6月消費者物價指數(CPI，即通膨率)年增率為2.7%，略高於5月數據2.4%，變化不算大，百貨公司與超市的商品沒有特別貴，50%大折扣都還看得到，眼前估計美國進口商庫存很多，年底節慶的貨物也都已提早進口，8月之後美國對各國採取的新關稅稅率實施，美國進口商重新布局採購策略，估計明年3月之後才能看出通膨情況是否有明顯惡化。