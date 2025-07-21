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蔡豐明接地氣且積極造船陽明退休高階高度讚揚　盼速恢復光明上市案

▲蔡豐明(左二)帶隊出席萬泰物流30周年慶晚宴，且全程出席，受到退休高階讚揚。（圖／記者張佩芬攝）

▲蔡豐明(左二)帶隊出席萬泰物流30周年慶晚宴，且全程出席，受到退休高階讚揚；左一為陽明業務長李明輝。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運董事長蔡豐明今年8月1日上任即將屆滿一年，公司退休高階指出，近一年來看得出蔡豐明是想做事的人，對他很有期待，陽明與子公司光明海運近年來造船計畫推動順利，蔡豐明上周六(19日)帶隊出席大型攬貨公司萬泰物流集團30週年慶，讓人感覺很接地氣，而700多名陽明人手上還有光明海運股票，希望蔡豐明能儘速恢復光明股票上市計畫。

這位高階指出，當初光明準備股票上市，2010年11月22日登錄興櫃公開發行，集團有七百多名員工是抱著支持公司的心情購買光明股票，後來光明因為虧損進行減資，記得是減資93%，2016年1月14日陽明董事會決定終止興櫃股票登錄掛牌買賣。

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雖然手上每張股票1000股變70股，但是大家還是期待光明能恢復上市，能收回一點本錢，不要真的變壁紙。如今光明已連續四年獲利，新造船計畫也將展開，讓大家重燃希望。

對於蔡豐明務實接觸客戶，陽明退休高階認為對提升陽明的經營能力和服務客戶有所幫助，值得鼓勵，也藉此機會鼓吹光明趕快恢復公開發行和上市，不要辜負陽明人的期待，也希望透過公開募集資金，讓光明能夠壯大起來。

關鍵字： 蔡豐明接地氣陽明退休高階光明上市

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