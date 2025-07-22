趙少康爆台灣關稅32%是假？　謝金河揭1關鍵：還躺在川普辦公桌上

▲美國總統川普先前親自宣布各國關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

財經專家謝金河21日在臉書發文表示，資深媒體人趙少康聲稱美國對台關稅稅率為32％，但關稅談判是國家大事，不應拿來作為政黨攻防工具，尤其台美雙方還在磋商，最後拍板的人一定是川普，「台灣的關稅還躺在川普的辦公桌上！」

謝金河指出，趙少康公開聲稱台灣可能面臨32%的關稅，讓經濟部長郭智輝及中經院院長連賢明不得不跳出來澄清。但他認為，關稅的談判是國家大事，絕對不是一黨之私，不必拿關稅稅率作為政治攻防。

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謝金河說，他聽過的關稅版本五花八門，有人說是35％，也有30％、25％，甚至是9.5％，「我通常只是僅供參考，最後拍板的人一定是川普！」

他指出，自今年4月2日起，川普拿著手板宣布各國關稅，到後來對巴西課徵50％、對俄羅斯課徵100％等，「有哪一次不是川普親口說？」連川普招商、台積電投資1000億美元，也是把魏哲家叫來身邊，因為川普把這些都當成自己的政績，絕對不會假手於人。

謝金河認為，如今台灣的關稅還在磋商、討價還價，最後很可能是川普親自宣布的，也許可能會和印度，瑞士同時揭曉。

他進一步分析，印尼之所以能獲得從32％降至19％的稅率，除了零關稅政策外，還額外承諾採購美國商品達400億美元。他提醒，台灣想要更低的關稅，絕對沒有「白吃的午餐」，要看台灣願意讓出多少籌碼。

謝金河指出，這是國家的事，不是一黨之私的事，「趙少康可以隨便講講，大家隨便聽聽就好！只有川普說了算！」