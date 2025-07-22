新一代卡神？　他25歲存百萬、30歲買房

▲信用卡達人李勛對每張卡權益倒背如流，將刷卡賺優惠省下的錢拿來投資自己。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

IG有超過10萬人追蹤的信用卡達人李勛，30歲就存到500萬元，並且買下人生第一屋，羨煞同年齡朋友。從踏實存錢起步，正視每項收支，學習如何聰明消費，之後投資自己，也開始買股，雖然曾經跌倒，但很快地就找到適合自己的投資方法，穩穩養大資產。

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「到日本玩，一定不能錯過這張，最高有10％回饋。」IG超過10萬粉絲追蹤的信用卡達人李勛，拿出自己常用的卡片攤開在桌上，熱情地向記者介紹每張信用卡的好康優惠，他露出大大笑容一再跟我們說：「真的不要錯過信用卡優惠，多做些功課，日常生活消費就可以邊刷卡、邊省錢。」

運用優惠 消費享回饋

25歲存到人生第一個100萬元，再拿著這100萬元當本金，透過不斷存錢、省錢、投資，如今31歲的李勛，存款數字已翻了5倍、達500萬元，並且在新北市買下人生第一間房準備入住，羨煞同年齡朋友。



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