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Coldplay鏡頭風波後　Astronomer新任執行長首發聲

▲▼ Coldplay演唱會成抓姦現場。（圖／翻攝自X）

▲Coldplay演唱會成抓包公司不倫戀。（圖／翻攝自X）

記者陳瑩欣／綜合報導

Coldplay演唱會日前掃視「親吻鏡頭」意外抓包美國AI公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人事總監卡伯特（Kristin Cabot）偷情，拜倫請辭生效後由該公司共同創辦人暨產品總監迪喬伊（Pete DeJoy）接任，迪喬伊隨後發布公開聲明，坦言公司一戰成名的方式不尋常，但將會照顧好我們的團隊，並兌現對客戶的承諾。

《NBC》報導，迪喬伊表示，自己在周末正式接任 Astronomer 的臨時執行長一職。他指出「這是一家我傾注整個職業生涯、全力參與建立的公司，我對此深感自豪。」

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▲▼Coldplay鏡頭風波後，Astronomer團隊異動。（圖／翻攝Astronomer官網）

迪喬伊在個人領英上發文指出，過去幾年，我們的業務經歷了令人難以置信的成長。從一開始只是協助企業使用 Apache Airflow 的使命，已經發展成遠遠超越當初的規模。我們很榮幸成為客戶數據與 AI 策略的核心力量，支撐的應用包括你最愛的運動隊伍的比賽分析、用於客服的 LLM 驅動聊天機器人、自駕車訓練用的 AI，以及其他所有關鍵任務的數據流程。

而對相關事件發展，迪喬伊也承認帶來了極為罕見的媒體關注，這是很少有公司（更別說是在我們這個數據與 AI 世界一隅的新創公司）會遇到的情況。他坦言「這樣的聚焦既不尋常又超現實。雖然我絕不會希望事情以這樣的方式發生，但如今 Astronomer 已成為家喻戶曉的名字。」

迪喬伊指出，在 Astronomer，我們從不畏懼挑戰。這家公司將近十年的建設歷程，不斷面臨考驗，而每一次團隊都更加強大地走出來。從在俄亥俄州辛辛那提創立一家軟體公司、到在銀行倒閉、資金全數被凍結的情況下仍然維持營運、再到在全球疫情期間人員從 30 人擴編至 300 人，還必須在不曾同處一室的情況下完成這一切。

聲明中同時指出，他接下這個職位，懷著全心全意的承諾，將會照顧好團隊，並兌現對客戶的承諾。Astronomer 的根基仍然穩固，建立在蓬勃發展的 Apache Airflow 社群之上。他強調「我們有極大的機會，在這個 AI 時代打造一個領先的 DataOps 平台。」

▲▼Coldplay鏡頭風波後，Astronomer團隊異動。（圖／翻攝Astronomer官網）

▲Coldplay鏡頭風波後，Astronomer團隊CEO異動，不過人資主管尚未更換。（圖／翻攝Astronomer官網）

依照Astronomer官網公告，卡伯特目前仍在高階主管名單，而CEO因個人請辭改為迪喬伊。Astronomer的大股東包括BainCapital、INSIGHT Partners、JP Morgan、KS Global、MERITECH、Salesforce、SIERRA、SUTTER HILL、Venrock等。

關鍵字： ColdplayAstronomerCEO不倫戀新聞

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