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台灣新南向遇上印度東向！雙邊貿易額創歷史新高　半導體合作成焦點

▲台灣推動建築淨零轉型有成　印度、美國、菲律賓駔團來台觀摩取經。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台印雙邊經貿升溫，印度今年也組團來台觀摩建築淨零轉型。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

台灣與印度的經貿關係近年來正加速升溫。根據我國財政部關務署統計，雙邊貿易額從2006年的20億美元，一路成長至2024年的106億美元，創下歷史新高。台灣企業進軍印度市場，印度積極借助台灣在半導體與資通訊產業的優勢，雙方互補性強也讓合作潛力被投資者與國際企業看好。

台灣自2016年推動「新南向政策」，目標深化與印太地區的經貿連結，包括東協、南亞、紐澳等；而印度自1991年啟動「東向政策」（Look East Policy），試圖強化與東亞國家的合作。雙方政策在戰略方向上不謀而合，也為台印貿易鋪出新通道。

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印度目前是全球成長最快的主要經濟體之一，擁有龐大人口紅利與快速成長的內需市場。對台灣企業而言，具有相當大的吸引力。像是鴻海、緯創、和碩等台廠近年紛紛赴印擴產，其中鴻海目前在清奈以外設有多處生產據點，協助印度發展在地電子製造供應鏈。

根據財政部統計，2025年5月，台灣對印度出口達8.36億美元，主力商品包括電子零組件、有機化學品、電腦硬體及週邊設備；而印度出口至台灣商品則以鋁製品、有機化學品及鋼鐵為主。

截至目前，已有超過200家台灣企業赴印度投資，產業橫跨電子、ICT、石化、鋼鐵、航運、鞋類製造、汽機車零組件、金融與營建等領域，並與當地人才與技術合作。在半導體方面，台灣被視為全球晶圓製造與PCB產業的關鍵力量。印度政府則自2021年啟動「India Semiconductor Mission」，大力吸引外資落地設廠。兩國近年多次展開技術合作與高層交流，意圖促成研發、投資與人才培育機制。

根據台灣經濟部資料，2018至2023年間，台灣對印度的電子機械與電子產品出口增長418%，金額增幅達35.3億美元；而印度對台出口的動植物殘渣與飼料產品同期則成長125%。不只經貿層面，台印兩國也在教育、技術培訓與人才交流方面深化合作。自2023年起，「台印CEO圓桌論壇」、「台印產業合作高峰會」與「台印雙邊商業理事會」陸續舉辦，強化了雙方的高階對話與投資平台。

外界普遍認為，台灣積極深化與印度的經貿往來，不僅有助於出口市場多元化，也是降低對中國貿易依賴的具體行動。面對北京當局持續強調「和平統一」與對南海的擴張行徑，台灣在區域戰略中的角色日益受到關注，與印度的合作也具有地緣政治的意涵。

熟悉印度政策專家分析，台灣的新南向政策的核心並不只是貿易開拓，更是建立區域經濟共同體與合作共識的戰略性布局。透過與印度合作，不但有助技術轉移、人才流動，還能帶動台灣產業升級與國際地位提升。未來，台印雙邊合作如延伸至人工智慧、再生能源、生技醫療等新興領域，對於台灣而言，除了單純的貿易競賽，也是邁向國際的一場長線戰略。

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