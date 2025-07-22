靠鄉民逆襲！瀕下市妖股7月來瘋漲502%　吸走美股1成交易量

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

妖股逆襲！美股掛牌線上房地產公司Opendoor Technologies原在股價低迷下面臨下市挑戰，但因受到美版「鄉民論壇」Raddit瘋狂討論和對沖基金進場加持下，周一吸走美股一成交易量，累計7月以來飆漲502.25%，引起市場熱議。

Opendoor過去股價多不到1美元，周一卻因為單日盤中暴漲120%，一度觸發熔斷機制，終場收3.21美元，漲0.96美元或42.67%，7月以來飆漲502.25%，據彭博資訊統計，該檔個股終場交易量來到19億股，為整個交易市場的10%。

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《彭博社》報導，Opendoor 股票的選擇權交易量超過了上周五的紀錄，達到 235 萬份合約。其中約一半的交易量來自於本周五到期的選擇權。最活躍的 4.50 美元看漲選擇權的平均交易規模僅為12 手，表明大部分活動來自散戶投資者。

位於亞利桑那州坦佩的Opendoor成為散戶投資人在社群媒體熱議的焦點，此前多倫多對沖基金 EMJ Capital 創辦人 Eric Jackson 在社群平台 X 上發表一系列貼文，鼓勵買進該股。

周一下午，Opendoor 登上 Stocktwits 上交易最活躍股票之首，Reddit 的 WallStreetBets 討論區也有大量貼文提及。華爾街分析師認為，這樣的漲勢讓人想起2021年遊戲驛站（GameStop）帶動的迷因股狂潮。

「散戶投資人彷彿回到 1999 年狂歡的日子，」Miller Tabak + Co. 的首席策略師 Matt Maley 表示。「某些新迷因股的走勢，越來越讓人聯想到 1999 年的情景，而 Opendoor 的漲勢是目前最戲劇化的例子。」

除了Opendoor，固態電池製造商QuantumScape也正朝迷因股行列邁進，QuantumScape過去一個月股價大漲近200%，另加密貨幣挖礦業者Bit Mining，同期間大漲87%。