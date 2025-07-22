扣件產業趨勢說明會7／24高雄登場　掌握轉型契機與國際新商機

▲扣件產業趨勢說明會將於7月24日於外貿協會高雄辦事處舉辦。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

面對全球供應鏈重組、碳邊境調整機制(CBAM)上路與製造技術升級等挑戰，我國扣件業者正站在轉型升級的關鍵門檻上。為協助業者精準掌握趨勢脈動、搶佔永續轉型與國際接單新機會，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「扣件產業趨勢說明會」將於2025年7月24日(星期四)下午於高雄舉行，邀請業者掌握轉型契機與國際新商機。

外貿協會邀請到兩位產業研發與技術整合實戰經驗豐富的專家擔綱主講，工研院副理葉建南將從「智慧感知技術」與「製程數位轉型」切入，分享如何以微機電與感測應用協助製造業邁向智慧化。

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金屬工業研究發展中心處長林崇田博士深具國內外研發計畫主持經驗，將深入剖析自動化與精密成形技術在扣件製造業的應用潛力與發展趨勢。兩位講者將以跨域專業協助企業提早布局、打造製造韌性與競爭優勢。

會中將同步介紹2026年4月22日至24日於高雄展覽館舉辦的「台灣國際扣件展（Fastener Taiwan）」。該展為亞洲唯一以扣件產業為核心的專業國際展會，2026年展覽將以「永續扣件?精準實踐（Sustainable Fasteners, Smart Actions）」為主軸，聚焦智慧製造、低碳生產與創新材料等核心議題，致力打造台灣扣件產業邁向綠色轉型與國際接軌的關鍵平台。

本次說明會內容結合理論趨勢與產業應用，針對產業升級痛點提出實質解方，協助扣件業者掌握產業變革契機。活動採免費參加，名額有限，敬請把握報名機會。

扣件產業趨勢說明會：

日期：2025年7月24日(星期四)

時間：13:30-15:10(13:10開始報到)

地點：外貿協會高雄辦事處503會議室(高雄市苓雅區民權一路28號5樓)

費用：免費參加，額滿為止

報名網址：https://events.taiwantrade.com/FS250724/Enrollment/Login