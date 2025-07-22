權后換人！　聯發科市值衝2.29兆擠下鴻海

▲聯發科市值超車鴻海，奪台股市值排名后冠。圖為聯發科副總裁暨執行長蔡力行。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台美關稅談判前景不明，台股今（22）日收盤重挫352點，不過權值股卻意外上演「皇后爭奪戰」，IC設計股王聯發科（2454）因尾盤強勢買單撐持，終場以上漲5元至1430元作收，市值來到2兆2903.71億元，超車鴻海（2317）的2兆2504.56億元，正式宣告權值股后換人。

聯發科今以1440元開出，上漲15元，盤中最高來到1455元，雖一度回落至平盤附近，但尾盤再度站穩，最終收在1430元，漲5元或0.35%，市值提升至2兆2,903.71億元，成交量7716張。

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鴻海今天開盤持平於165元，盤中曾上攻至166元，然而追價買盤興趣缺缺導致上漲無力，盤中翻黑並滑落至最低161.5元，終場以162元作收，單日下跌3元或1.82%，市值滑落至2兆2504.56億元，市值排名退至第3位。

證交所指出，權值股王台積電（2330）市值逾29兆3038.55億元，遙遙領先上市公司。法人表示，台積電今日盤中一度平1160元歷史高價，但在台美關稅談判未明下投資人獲利了結賣壓出籠，終場以下跌20元或1.74%、全日最低價1130元作收。