首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

▲太景*-KY重大訊息，左為董事長兼發言人黃國龍，右為總經理張俐雯。（圖／翻攝櫃買中心）

記者高兆麟／台北報導

資本市場首例！櫃買中心今（22）日公告，上櫃生技股太景*-KY（4157)因3席獨立董事中台灣籍的人不到2人，後天（24日）開始將打入全額交割，3.2萬股民錯愕不已。

太景*-KY今日發布重大訊息指公司於2025年5月23日經股東常會改選董事六席、獨立董事3席，但在7月17日接獲櫃買中心來函指正本公司不符「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」之規定，請本公司就上述事項盡速進行適法性處理。

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太景*-KY指出，公司改善計畫為：積極與獨立董事協商台灣戶籍之可行方案；另為符合規定及加強公司治理，本公司將於最近期召開董事會並提案召開股東臨時會進行補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點之規定。

另依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條第1項第19款規定，未於事實發生之日起60日內，召開股東會補選者，得列為變更交易方法有價證券。故櫃買中心將於7月24日起將本公司列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。

太景*-KY強調，公司有價證券本次遭變更交易方法並非因為財務、業務或營運之問題，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範所致，為避免造成投資人疑慮，在此向各位投資人說明，並請投資人放心，公司將竭盡所能盡速完成改善，以保障投資人之權益。