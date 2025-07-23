10萬美元秒匯美國 LINE Bank祭手續費「一口價」150元優惠

匯率波動劇烈，LINE Bank今（22）日正式宣布推出「美元原幣匯出匯款」功能，讓客戶可以直接將外幣主帳戶中的美元匯出美國，無需再以新台幣資金進行換匯，匯款金額還可升級到單日10萬美元，再加上優惠手續費單筆「新台幣一口價150元」，絕對是客戶最實惠、便捷的美元資產管理好幫手。

我對越南進口水泥開徵反傾銷稅 台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

財政部關務署今（22）日表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部公告自114年7月28日起課徵反傾銷稅，稅率自13.59%至23.2%，為期5年。受此消息影響，台泥（1101）、亞泥（1102）盤中雙雙漲逾1%，成為台股重挫逾300點下逆勢抗跌個股。

Uber Eats實施外送員降酬 勞動部發函要求「立即停止」

外送平台業者Uber Eats預計7月底再次調降外送員報酬，勞動部近日發函Uber Eats指出，資方片面調整，恐致外送員收入減少及增加道安風險，應立即停止實施報酬調整方案。

3金控新加入除息挫咧等！ 逾3成陷貼息

本周金融股盈轉案申報生效包括華南金（2880）7月21日、合庫金（5880）7月22日、永豐金（2890）7月23日，法人推估，上述三檔金控股除息日落在8月，由於現有6檔已除息金控中，只有中信金（2891）、玉山金（2884）填息比率4成，其餘4檔都陷入貼息，除息秀挫咧等。

三商家購舉行夥伴價值高峰大會 聚焦三大轉型戰略

三商家購今（22）日下午舉辦「三商家購美廉社 2025夥伴價值高峰大會」，邀集超過200位產業專家與供應商夥伴齊聚一堂，以「鏈結資源 × 永續共創」為主軸，展開一場聚焦數據驅動、科技賦能與永續行動的產業對話，並揭示零售轉型的關鍵戰略與願景。

華航宣布攜手台塑石化合作 擴大採購萬噸永續航空燃油

中華航空重視國內永續航空燃油 （Sustainable Aviation Fuel, SAF） 發展，與台塑石化攜手合作，由總經理陳漢銘和台塑石化總經理林克彥於今（22）日正式簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU）。華航未來三年將採購台塑石化在台自產 SAF 總量逾萬噸，整體減碳量預估可達 26,000 噸；雙方以行動支持台灣 SAF 推展，引領國內航空業能源轉型，共同邁向 2050 淨零碳排目標。

首例！獨董「台灣籍」未達2席 上櫃生技股後天起打入全額交割

資本市場首例！櫃買中心今（22）日公告，上櫃生技股太景*-KY（4157)因3席獨立董事中台灣籍的人不到2人，後天（24日）開始將打入全額交割，3.2萬股民錯愕不已。

MSC瘋狂擴張 今年新增運力占全球近三成、又加造12艘超大船

今年上半年，全球貨櫃運力增長放緩，但是業界龍頭地中海航運(MSC)是瘋狂擴張，該公司新增運力佔全球增量的近三分之一，持續擴大與第二名馬士基的差距，今(22)日傳出已在大連恆力重工確認了兩艘2,2萬箱LNG雙燃料船的選擇，另外加在舟山長虹國際造船廠簽署了兩艘2.17萬箱LNG雙燃料船訂單，都是預計2029年交船。

力積電Q2虧33億、晶圓出貨季增近9% 總座：第3季訂單能見度低

晶圓代工廠力積電（6770）今（15）日召開第2季法人說明會，總經理朱憲國指出，第3季整體訂單能見度偏低，特別是大中華區驅動IC與影像感測器需求疲弱，反觀歐美市場對電源管理晶片（PMIC）需求相對強勁。此外，由於一線大廠退出8Gb DDR4市場，力積電DRAM代工產能已全數滿載，預期價格自7月起將逐月上揚。

權后換人！ 聯發科市值衝2.29兆擠下鴻海

台美關稅談判前景不明，台股今（22）日收盤重挫352點，不過權值股卻意外上演「皇后爭奪戰」，IC設計股王聯發科（2454）因尾盤強勢買單撐持，終場以上漲5元至1430元作收，市值來到2兆2903.71億元，超車鴻海（2317）的2兆2504.56億元，正式宣告權值股后換人。