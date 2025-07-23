3金控新加入除息挫咧等！　逾3成陷貼息

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導
本周金融股盈轉案申報生效包括華南金（2880）7月21日、合庫金（5880）7月22日、永豐金（2890）7月23日，法人推估，上述三檔金控股除息日落在8月，由於現有6檔已除息金控中，只有中信金（2891）、玉山金（2884）填息比率4成，其餘4檔都陷入貼息，除息秀挫咧等。
到目前為止已有6檔金控相繼除息，以7月22日收盤價來看，陷入貼息的金控共4檔，壽險型、證券型金控各半，包括：國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金（2883）、元大金（2885）。
已於6月30日除息3.5元國泰金，除息參考價為64.4元，7月22日收盤價62.9元，依然仍在貼息之中；同天除息凱基金每股除息0.85元，除息參考價為15.25元，7月22日收盤價為15.2元。
7月1日除息1.55元元大金，除息參考價為32.6元，7月22日收盤價為31.6元，同天除息4.25元富邦金除息參考價83.1元，7月22日收盤價為82.5元，兩檔都還在貼息中。
而銀行型金控上半年獲利表現較為穩健，因為除息以來，股價填息力道也較強，中信金於7月14日除息，每股配發2.3元現金股息，除息參考價為41.55元，7月22日收盤價為42.65元，填息比率約47.8%。
玉山金於7月22日除權息，每股配發1.2元現金股息、0.1元股票股利，合計股利金額約1.3元，除息參考價為32.65元，7月22日收盤價為33.2元，填息比率約42.5%。
國票金（2889）將在7月29日除權息，每股配發0.3元現金股息、0.287元股票股利，合計0.587元，股權結構複雜，旺旺聯盟、耐斯集團、官股三方共治，近期傳出上演三年一度經營權之爭，財政部下達買股令，股價由7月初13.6元急漲到7月22日16.2元，這也壓縮股息殖利率空間，恐怕這也壓抑後續填息力道。
兆豐金（2886）公布除息交易日為8月7日，每股配息1.6元，最後過戶日8月10日，8月11日～15日停止過戶，現金股息發放日為9月5日。
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