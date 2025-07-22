三商家購舉行夥伴價值高峰大會　聚焦三大轉型戰略

▲2025年三商家購美廉社夥伴價值高峰大會。（圖／三商家購提供）

記者高兆麟／台北報導

三商家購今（22）日下午舉辦「三商家購美廉社 2025夥伴價值高峰大會」，邀集超過200位產業專家與供應商夥伴齊聚一堂，以「鏈結資源 × 永續共創」為主軸，展開一場聚焦數據驅動、科技賦能與永續行動的產業對話，並揭示零售轉型的關鍵戰略與願景。

此次大會聚焦三大轉型戰略：電子價卡全面導入、數據科技賦能行銷、自有品牌差異化經營，強調在生成式AI、ESG與消費型態劇烈變化的浪潮下，唯有強化數據共享與協作機制，才能打造具韌性的零售夥伴生態圈。



三商家購董事總經理邱光隆於「2025夥伴價值高峰大會」中發表專題演講《Change is the only constant》，直言：「唯一不變的，就是變。」

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邱光隆指出零售產業正歷經深層變革，從過去以「貨、場、人」為主的快時尚邏輯，轉向以數據為核心、即時響應消費需求的新零售模式。他強調，企業唯有擁抱變局、勇於創新，才能貼近消費者真正的需求，並在數位與永續雙軌驅動下脫穎而出。

邱光隆特別指出，電子價卡的導入將成為智慧零售的關鍵節點，除能即時同步價格與促銷資訊、降低人為錯誤，更可整合顧客行為數據，提升營運效率與消費體驗。三商家購將以電子價卡為核心，串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統，全面推動門市智慧化升級，並與供應商建立更緊密的數據協作機制，打造永續共好的零售生態圈，實踐「攜手成長、共創價值」的企業願景。



本次現場亦邀請 Appier 大中華區業務總監陳之逵，發表「Turning AI into ROI：智慧驅動商業價值最大化」專題演講。他指出：「企業若能成功培育出1%的超級用戶，將能在自動化與決策速度上大幅領先競爭對手。」他強調，AI的落地關鍵不在技術，而在於文化與行動力的全面升級。

三商家購供應夥伴OFI台灣業務經理陳德容與正隆股份有限公司蘇育德協理，也分別分享自有品牌開發與綠色包裝實踐案例，展現三商家購在ESG與商品差異化上的雙軌策略。



三商家購人資長蘇蕙蘭則宣布成立「Angel協會」，作為供應商與三商家購共享知識、整合資源、共創機會的創新平台，讓夥伴在高速變動的市場中「以連結應萬變、以合作創韌性」。壓軸講者為歷奇國際執行長吳兆田博士，他以組織心態變革為題，呼籲企業應「破框重構」，重視文化共識與人才潛力，唯有「得才者，得天下」，才能在不確定中尋找穩定力量。



三商家購商品行銷長葉念青表示：「這場高峰會不只是供應鏈交流平台，更是我們推動智慧零售與永續革新的里程碑。我們將持續從品牌信任、營運效率到ESG行動，構築消費者、供應商與企業三贏的價值鏈。」他強調，未來三商家購將以科技為引擎、以夥伴為核心、以顧客為中心，打造一個具備韌性、敏捷、共益精神的次世代零售藍圖。