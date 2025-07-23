法說會變法會！力積電匯損利空罩頂　殺逾4%

▲力積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者高兆麟／台北報導

台股今（23）日在半導體龍頭台積電（2330）帶頭反彈下，指數盤中大漲逾277點，不過同屬半導體晶圓代工股的力積電（6770）法說會後市場疑慮更深，今日開盤賣單湧入，力積電早盤一度跌4%至15.45元，表現與其他個股有別。

力積電15日召開第2季法人說明會，總經理朱憲國指出，第3季整體訂單能見度偏低，特別是大中華區驅動IC與影像感測器需求疲弱，反觀歐美市場對電源管理晶片（PMIC）需求相對強勁。此外，由於一線大廠退出8Gb DDR4市場，力積電DRAM代工產能已全數滿載，預期價格自7月起將逐月上揚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

力積電Q2產能利用率由Q1的73%微幅上升至75%，晶圓出貨量約40萬片，季增8.67%，推升單季營收達新台幣112.78億元，季增1%。不過受匯兌損失影響，單季虧損達33.34億元，毛損率9%，每股虧損0.8元，當中匯損即高達15.9億元。

雖然Q2表現小幅回溫，朱憲國坦言，目前接單狀況不如上半年熱絡，主要受到中美貿易政策及關稅不確定性影響，導致部分客戶提前投片，如今已明顯降溫。他並指出，大中華區市場需求偏弱，尤以驅動IC和CIS影像感測器最明顯，歐美市場則以PMIC表現相對穩健。