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債券ETF受益人數觸底連2紅　非投等債、短債最受歡迎

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲債券ETF受益人數減少13.9萬人，非投等債、短債逆勢成長。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人繼7月4日創下今年新低後已連續2周增加，上周增加10673人，整體今年來減少13萬9837人，總受益人來到196萬1738人，今年來受益人逆勢成長的債券ETF共有34檔，整體來看以非投等債最受投資人喜愛，其次是短債。

▲▼群益投信受益人增加債券ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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今年以來，債券ETF受益人數減少13萬9837人，受益人數逆勢增加前10檔ETF分別為：群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債（00981B）、元大美債1-3（00719B）、凱基美國非投等債（00945B）、國泰投資級公司債（00725B）、凱基A級公司債（00950B）、台新特選IG債+（00980B）、元大美債7-10（00697B）、元大優息投等債（00968B）、中信美國債0-1（00864B）。

群益投信債券ETF研究團隊指出，雖然今年來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然美國關稅不確定因素持續壓抑市場投資氣氛，惟市場認為最壞情況已過，且非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，截至7/18當週，美國非投等債淨流入9億美金，連續第12週呈現淨流入，全年淨流入達150億美金。當前非投等企業基本面有撐，預期違約率持續低於長期均值，且當前其殖利率仍處長線相對高位，具長線投資價值，再加上當前市場投資氣氛明顯止穩回升，皆有利於非投等債後續表現。
 

關鍵字： 債券ETF非投等債投資人數市場趨勢高收益率

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