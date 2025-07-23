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中颱吹出台電難啟齒之痛　杜絕虧損才可能加薪留才

丹娜絲颱風雖是中度颱風，卻造成南部地區縣市嚴重斷電，台電工作人員傾全力修復，他們的辛苦，不僅賴總統看見了，全民也都看在眼裡（圖／台電提供）

▲丹娜絲颱風雖是中度颱風，卻造成南部地區縣市嚴重斷電，台電工作人員傾全力修復，他們的辛苦，不僅賴總統看見了，全民也都看在眼裡（圖／台電提供）

圖文／CTWANT

台電嘉義區處一位員工，為搶修風災後電力設施，不慎遭受電擊，台電產業工會及台電各區處工會稍後發出聯合聲明，要求資方儘速釐清事故原因，避免職災再發生。產業工會還強調台電人拼命工作，非為讓政府高層用來當成「撥補台電千億」政治大內宣素材，基層員工血汗工作不應被當成政治鬥爭籌碼。

產業工會呼籲曝光後，引發綠營網軍撻伐，台電也發文抗議，指電力產業工會，僅是會員百餘人團體，「總會」是台灣電力工會，涵蓋超過9成9台電公司同仁，才是代表台電多數同仁意見的工會。台電聲明，讓外界再次看到台電員工間對公司重大政策的歧見，包括國庫應否持續撥補台電千億元彌補虧損等等。

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立院日前三讀通過普發現金特別預算，但行政院強烈反對，主張將錢留下來撥補台電千億，還要求國人共同體恤台電人的辛苦，引發台電產業工會不滿。（圖／周志龍攝）

▲立院日前三讀通過普發現金特別預算，但行政院強烈反對，主張將錢留下來撥補台電千億，還要求國人共同體恤台電人的辛苦，引發台電產業工會不滿。（圖／周志龍攝）

這些議題，表面上看，與國營事業員工的權益、福利無直接關係，但深入探究，公司若鉅額虧損，定會成為員工加薪的障礙，更別說原有福利，資方勢必也會斤斤計較，甚至被迫縮水，這些事都將影響台電經營是否能持續上軌道。

台電曾是國營事業中的金雞母，在民進黨完全執政之前，每年都仍有數百億的盈餘，即使遭遇類似國際石油危機、或者經濟大風暴，電價都還能「穩住」，為廠商撐腰。但民進黨執政後，堅持非核家園，電價雖未一次調好調滿，但國庫也開始鉅額撥補，國民黨立院黨團就曾公開質疑，近年撥補台電超過新台幣3000億元，電價卻仍持續上漲，但台電堅稱政府增資台電2500億元非補貼，而是投資台電「穩定供電建設方案」，雙方無交集。

根據台電在股東會揭露財報顯示，台電到2024年底累積虧損4,229億元，負債比率高達92.8%，今年前五月累計再虧損285億元。另到今年5月，台電總負債約為 2.603兆台幣。

氣候先鋒者網站發起人、台電員工楊家法表示，外界對於導致台電鉅額虧損的原因，眾說紛紜。但政策是由「上面大人」決定，從台電員工的角度，公司最迫切的是，應先將基層分類人員薪水調高一點，不要將原本非台電人應做的事攬下來，盡量減輕台電人的工作負擔，才有助台電留材。

他舉例，斷電災區常在山地偏鄉或道路崩坍等特殊路況，如果台電人救災還必須自己開公務車（區分為大型、小型，大型公務車有專人駕駛），為彌補台電人被迫「分神開車」，台電原設計「小車司機加給」，每個月約可多領1500到2000元。

楊家法解釋，以前公司考量，若公務車另有專人駕駛，台電人搶救工程完畢後即可在車上短暫閉幕養神，不必顧開車路況，保持體力趕到下一處救災，畢竟維修高壓電稍有不慎就會出公安意外，此外，若公務車因搶救趕時間，不慎與他車擦撞，或違規臨停被開罰單，也能稍稍彌補台電員工荷包失血。

楊家法主張，從台電員工的角度，盼望公司能先將基層分類人員薪水調高一點，不要將原本非台電人應做的事攬下來，盡量減輕台電人的工作負擔，才有助台電留材。圖為台電人復電後，席地而坐休息吃便當（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

▲楊家法主張，從台電員工的角度，盼望公司能先將基層分類人員薪水調高一點，不要將原本非台電人應做的事攬下來，盡量減輕台電人的工作負擔，才有助台電留材。圖為台電人復電後，席地而坐休息吃便當（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

但他說，這一切在台電財務開始出現虧損後都改變了。「小車司機加給」在47期員工（目前最資深台電員工是34期）之後，因「財務虧損」為由而取消，47期之後的員工，在成為正式員工前，都被要求先簽切結書放棄請領小車加給，目前只有大型公務車仍有加給。

在此之下，同是台電員工開小型公務車救災，有人能領到津貼，有人不能領，台電工會雖多次爭取「同工同酬」，但公司並未點頭。台電人也感嘆，每逢颱風，長官們口頭上都會講台電人日夜搶修，真是太辛苦，請「全民」或「在野」要體諒，但台電人更在意的卻是該領的津貼，長官們是否真能體諒、成全、高抬貴手先放行，而非口惠卻實不至。

延伸閱讀
加薪好難1／賴總統挺台電加薪　員工：去年也曾下令結果大打折
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關鍵字： 周刊王台電

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