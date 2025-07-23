6月電力景氣燈號連3紅　拉貨紅利減退留意關稅發展

▲6月電力景氣燈號連3紅。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台綜院今天發布6月電力景氣燈號，連續3個月呈現熱絡紅燈，儘管製造業短期景氣穩健，台綜院提醒，6月已經看到提前拉貨紅利逐步減退的現象，如今各國關稅結果陸續出爐，台灣與美貿易談判進展，攸關下半年出口動能，必須審慎關注。

台灣綜合研究院表示，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等科技應用需求持續暢旺，加上急單與備貨效應延續推動，6月半導體及電子產業用電穩健成長，推升整體產業用電表現。全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.67%，電力景氣燈號續呈紅燈。

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不過，細看行業表現，製造業呈現結構性分歧。台綜院指出，電子業因AI、高效能運算與雲端服務等應用暢旺，以及美國關稅暫緩政策即將到期引發的拉貨效應，半導體相關產業維持高稼動率，持續推升製造業用電表現；但傳統產業受制於全球終端需求疲弱與價格競爭壓力，化學材料業、鋼鐵業及機械製造業等用電量維持負成長，動能依舊低迷。

值得注意的是，雖然半導體業產能利用率維持高檔水準，景氣表現熱絡，台綜院表示，隨著前期急單與庫存回補效應逐步趨緩，半導體用電成長力道已略顯收斂。

面對美國新一輪關稅政策的高度不確定性，市場保守觀望氛圍逐漸升溫，部分產業已開始調整產能與出貨節奏，台綜院指出，6月用電成長幅度相較5月略為趨緩，預測6月經濟成長率為5.0%。

台綜院指出，半導體產業是支撐國內經濟高度成長的核心引擎，但隨著關稅暫緩期限逼近、各國關稅談判結果陸續出爐，提前拉貨紅利逐步減退，電子產業用電成長幅度已見收斂；後續須密切關注美國關稅政策走向與國際貿易談判進展，結果攸關台灣下半年出口動能，並牽動經濟成長。