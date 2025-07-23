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IEAT與阿根廷Cordoba外貿商會簽訂合作備忘錄　強化南美洲貿易鏈結

▲IEAT秘書長黃文榮完成合作備忘錄簽署儀式。（圖／IEAT提供）

▲IEAT秘書長黃文榮完成合作備忘錄簽署儀式。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)本月21日與阿根廷最具代表性與影響力之貿易商會「科爾多瓦市外貿商會（Camara de Comercio Exterior de Cordoba, 以下簡稱CaCEC）」簽署合作備忘錄，雙方透過通訊換文完成締盟儀式，CaCEC成為IEAT全球第61個國家、第187個姐妹會。

本次締盟由IEAT秘書長黃文榮與CaCEC執行長Sergio Drucaroff以換文形式簽屬合作備忘錄，並由我國駐阿根廷代表處謝妙宏大使及經濟組組長吳志華居中協助促成，為IEAT在全球拓展國際夥伴關係再創佳績，並進而促進台灣與阿根廷之間的合作，再搭建經貿交流新橋梁。

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▲左起CaCEC執行長Sergio Drucaroff、駐阿根廷代表處大使謝妙宏、駐阿根廷代表處經濟組組長吳志華。（圖／IEAT提供）

▲左起CaCEC執行長Sergio Drucaroff、駐阿根廷代表處大使謝妙宏、駐阿根廷代表處經濟組組長吳志華。（圖／IEAT提供）

CaCEC成立逾60年，會員涵蓋農業、生技、食品、工業、汽車零配件、機械、自行車等多元產業，作為協助當地企業拓展國際市場的重要推手。本次締盟將為食品加工機械及資通訊解決方案等產品創造龐大出口商機，進一步拓展台灣與南美市場的產業對接，進而促進更多元經貿互動，為兩國經濟注入新動能，共同促進經濟繁榮與發展。

科爾多瓦省位於阿根廷中部，為該國人口第二大省份，地處阿根廷的全國交通與產業聚落的重要樞紐位置，同時也是連接與南美洲各主要市場的重要樞紐。

CaCEC位於科爾多瓦市，該市為阿根廷僅次於布宜諾斯艾利斯的第二大城，作為當地政治、經濟與商業樞紐，為眾多企業總部與創新研發機構的匯聚之地，CaCEC更扮演掌握當地經貿命脈的關鍵角色。

去年科爾多瓦省的生產總值達650億美元，約占全國GDP的9%；出口總額高達99.76億美元，占該國出口總量的12.5%，顯示其在經濟與對外貿易中的關鍵地位、並扮演當地經濟成長引擎重要角色。

IEAT在阿根廷已與4個重要工商團體締結為姐妹會、簽署合作備忘錄。展望未來，該會表示將持續深耕阿根廷及南美洲市場，並努力擴大現有的合作範疇可超越目前的產業範圍，再為雙邊貿易交流注入新動能，實現互惠共贏的長遠目標，創造無限商機。

關鍵字： IEAT阿根廷Cordoba外貿商會合作備忘錄

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