工作生活平衡　永慶房屋服務專員每月38K起、最高16K季獎金

▲江謙和大讚服務專員收入穩定、工作有價值。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋2025年持續擴大服務版圖，在雙北地區擴張直營門店之際，更持續招募非業務職務的「服務專員」，加強社區服務！永慶房屋服務專員擁有月收38K起跳、最高可達43K，另加最高16K季度獎金，與傳統房仲工作不同，這個職位沒有業績壓力且有固定上下班時間，主要協助門店經營、推廣企業社會責任活動，以及提供社區居民貼心溫暖的服務。

服務專員為何這項職缺吸引人？

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，這樣的職務角色設立，是提供消費者更好的服務，永慶房屋在雙北市有近300家直營店，提供民眾貼心、細心的買賣屋服務之外，更發揮企業影響力回饋在地，協助地方向上發展，經常主動參與地方鄰里活動，而服務專員就是為在地注入力量的角色。

他補充，與傳統業務職務相比，服務專員穩定收入、上下班時間固定，可以每月排休8至9天，並能真正與在地居民建立信任與共鳴，是永慶推動「幸福職場」理念的一部分。

江謙和大讚服務專員收入穩定、工作有價值

對於求職者而言，「服務專員」兼具穩定收入又能獲得成就感，月收38K起跳、最高可達43K，若有協助租賃成功可得的租賃獎金，永慶房屋服務專員江謙和與丁雅雯皆從這份工作中獲得工作與生活平衡。

獲選「永慶房屋2024年度績優服務專員」的江謙和表示，從餐飲業轉職到永慶服務專員後，透過這份工作培養房產專業，近年來協助舉辦「預防房產詐騙公益講座」，將房地產專業知識、防詐、識詐重要觀念分享給鄰里住戶，看見自己在社區中扮演的價值。

除了收入有保障之外，「服務專員」工作也十分具有社會意義，江謙和分享，曾協助老夫妻找安居的租屋處，由於先生行動不方便增加租屋難度，最後找了十多間房才成功簽約。江謙和永遠不會忘記在幫助老夫妻搬家到有電梯的華廈後，對他說「終於可以安心住下來了。」江謙和更加確信這份工作的核心價值是在幫人打造安穩幸福的生活。

▲丁雅雯在永慶成長，從害怕與陌生到敢踏出一步。



丁雅雯在永慶成長：從害怕與陌生到敢踏出一步

許多人轉職第一個困難點就是「面對人群不擅與人互動」。丁雅雯坦言，以前的自己不敢主動與陌生人交談，但轉職到永慶後，她接受完整教育訓練、參與團隊訓練與師徒制度，漸漸發現自己越來越進步，也在服務社區講座、防詐宣導等活動中建立自信，從原本不善社交到獲得特優服務專員殊榮，丁雅雯在職場上滿滿成就感。她形容自己「從內向不敢開口，變成能帶動活動現場氣氛的人」。

這份蛻變不只體現在工作上，也漸漸融入生活態度中，服務專員工作準時上下班，每天下班後可以陪家人吃晚餐、帶寵物散步，甚至計畫全家旅遊，達到完美的工作與生活平衡，有了更多自主規劃的時間與機會。

塗振宏協理表示，房地產是內需市場，只要有買賣就有商機，永慶房屋看好台灣房市穩健發展，2025年下半年持續徵才不中斷，歡迎對房地產有興趣的有志者加入永慶。







