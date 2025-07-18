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永慶房屋首創「店長師父制」！讓年輕世代實現工作價值

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋2025年持續擴大服務版圖，不只招募業務人才，更已展開多項儲備店長培育計畫。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

房仲第一品牌永慶房屋2025年持續擴大服務版圖，雙北市將再新展直營店，為了迎接更多人才，永慶房屋已展開多項儲備店長培育計畫，歡迎所有符合資格的同仁參加，其中更有多位Z世代同仁申請！根據國際徵才顧問公司Robert Walters調查指出，高達72%的Z世代員工不願升任中階管理層。然而，2024年永慶房屋卻有近四成的儲備店長申請者是Z世代。永慶房屋翻轉趨勢，讓Z世代主動承擔管理職，靠的是獨特的「店長師徒制」與自行研發的「AI管理作業系統」！

永慶房屋首創「店長師父制」 Z世代安心接棒管理職

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，培育跨世代人才是企業永續經營的重要關鍵。Z世代是未來的主力，關注「工作與生活平衡」、喜歡「有明確目標的工作」，不想擔任管理職的主因是「擔心行政工作太多」。永慶持續進行人資制度的改變與優化，包括提高休假，讓工作環境更符合新世代的潮流，更推動「永慶大聯盟」AI作業系統，由AI直接分析服務進度，並提供工作建議，讓工作更有目標。

永慶也積極培育Z世代的管理人才，除了結合制度從帶「新人」到帶「小組」再到「儲備店長菁英班」培訓課程之外，近年更推動「店長師父制度」，讓年輕員工在接棒管理職時，能夠更有方向並提升安心感，也透過AI作業系統輔助新上任店長，幫助店長管理、簡化行政流程，從各層面實務面真正解決年輕新上任店長的擔心，突破Z世代不願從事管理職的現象。

塗振宏說明，新任店長即使完成菁英班的培訓課程，在實務面，一定還是會遇到各種問題與挑戰，特別是房仲業是高度與人接觸的產業，更需要實務經驗的傳承與分享，導入「店長師父制度」，讓新任店長也有一位專屬的資深店長師父可以請教，降低新上任店長的壓力，也實現永慶房屋希望員工在永慶長久、多元發展，採用「漸進式培育人才」的方式。塗振宏強調，永慶房屋給予年輕Z代足夠的時間及空間規劃自己的職涯藍圖，無論是業務還是店長，都有循序漸進的有培訓機制。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲Z世代的陳奕伶在永慶房屋找到工作的成就感與價值，鼓勵年輕人勇於挑戰。

陳奕伶：「店長師父制」、「AI管理系統」讓職場成長更豐富

永慶房屋陳奕伶店長身為Z世代代表，去年剛從業務升任店長的她，今年才27歲，在永慶房屋循序漸進的培訓制度下，從菜鳥業務一路到帶領超過10人的直營店店長，不只收入翻倍成長，更收穫了Z世代在工作上看重的「成就感」與「實現自我價值」，陳奕伶分享，好的制度可以讓我在每個階段都安心成長，業務新人時有專屬師父從旁帶領指導，當我往店長管理職這條路走的時候，有永慶獨有的「店長師父制度」作為後盾，在剛接管一間店時，更有安全感與自信心。

陳奕伶的師父是店長年資超過9年的資深店長許芝瑜，陳奕伶表示，回憶起剛升任店長時，還好有許芝瑜師父的幫忙，讓我剛升任店長時，有任何問題都找師父請教，包括從店內夥伴的團隊凝聚到如何運用AI系統推進案件進度並創造績效，有時候一通電話就能得到解答，讓我感到自己不是孤軍奮戰，心境上會更有自信，也減少銜接新職務的落差，進而提升工作效率，讓績效穩定成長。

許芝瑜也分享，新上任店長常會因不熟悉而迷失方向，為了改善這樣的狀況，除了師父給建議之外，公司的科技系統也幫了大忙！店長的作業系統每月都會安排「任務卡」，讓作為師父的我更有方向去指導奕伶。像是領導管理需要注意的事情，還有最重要的就是業績推進，現在的「店長線上AI作業系統」非常完整，善用系統給的建議，可以更有效管理店內夥伴的工作進程、以及更快速完成客戶的請託，管理更有方向、效率。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋資深店長許芝瑜將自己的經驗無私分享給新上任店長，傳遞共好成長的優良企業文化。

共好成長文化傳承　年輕員工向上發展

永慶房屋提倡的師徒傳承、共享成長，許芝瑜店長將自己多年實務經驗無私分享給徒弟陳奕伶，成為優良企業文化的循環。許芝瑜表示，店長就是掌舵者，以大局為重，負責把團隊帶往正確的方向，思維跟業務有很大差異，重要的是訓練「領導力、「溝通力」及」「決策力」，掌舵者必須了解團隊每人特質與長處，整合團隊力量，做出想要的成果、推進成交達到目標業績，以及「當責」的態度，交出結果並有勇氣對成敗負起責任，看到徒弟奕伶的進步，也讓我很有成就感，替她感到開心。

陳奕伶上任店長約一年時間，提及印象深刻的故事，「看到自己一手教導的夥伴，持續進步做出滿意的業績，且大家願意為了自己、為了這間店努力付出，內心很感動也有成就感，其實自己是有影響力幫助店內的夥伴成長！」陳奕伶也鼓勵Z世代選擇有升遷的機會且看得到未來前景的職場，勇於嘗試，趁年輕為什麼不給自己一個機會去挑戰呢？

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋首創「店長師父制」，讓年輕世代員工升任管理職務時，有專屬的師父指導帶領，提升安心感。

永慶職場多元輪調制度　2025擴大招募多元人才

塗振宏協理表示，一對一師徒制在永慶房屋早已行之有年，透由專屬師父解答新人在工作上的疑難雜症，資深師父傾囊相授，傳承經驗知識，而「店長師父制」正是師徒制度的延伸，無論是哪個職位，都能落實永慶團隊合作、共享共好的精神，建立一個互相尊重和包容差異的工作環境。

永慶職場有多元輪調制度，提供多元的職涯發展，可以視自身志向與未來規劃，選擇繼續精進業務能力，或是申請挑戰「儲備店長菁英班」培訓管理和領導力，也有機會選擇輪調到總部，接受不同專業領域的歷練，開啟跨領域發展的機會。

 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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