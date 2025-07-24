大型龍頭撐腰！00949位居日股ETF申購周冠軍　法人看好後市續航力

財經中心／綜合報導

儘管日本參議院選舉前夕市場氛圍轉趨保守，台灣投資人布局日股ETF的熱度仍不減。上週以規模最大的復華日本龍頭（00949）拿下申購榜首，中信日本商社（00955）與中信日本商社高股息（00956）位居其後，顯示市場對日股長線表現仍具信心。

日本7月20日舉行參議院改選，選前氣氛緊張，市場普遍擔憂執政聯盟恐失去參院多數，首相石破茂面臨下台壓力，加上美日關稅談判懸而未決，外資與全球對沖基金一度拋售日股，據高盛報告，全球對沖基金7月11日至17日大舉賣超日股，創下兩個半月以來新高，然而，台灣投資人仍勇於進場布局。

CMoney資料顯示，上週日股ETF呈現淨申購態勢，其中復華日本龍頭（00949）最受投資人青睞，申購張數達3,000張（一個基數為500張），穩居日股ETF之冠；中信日本商社（00955）與中信日本商社高股息（00956）則分別申購500張，顯示國人對日股長線表現仍抱持正向看法。

看好大型龍頭企業護城河者，可優先考慮市值型進階版的00949。該ETF除市值、流動性篩選外，更強調「基本面穩健」與「海外營運動能」，精選具國際競爭力的日企龍頭，成分股涵蓋半導體、先進製造、消費娛樂及大商社等四大核心產業，囊括豐田汽車、武田藥品、迅銷（優衣庫母公司）等知名企業。00949同時兼具「績效佳、流動性高、大型龍頭」三大優勢，且股價親民，是一鍵布局日本龍頭企業的首選。

若看好特定產業成長，可聚焦商社題材的00955，但須留意單一產業波動較大；偏好穩定現金流的投資人，則可選擇主打高配息策略的00956。

展望後市，隨著選舉落幕、利空出盡，市場預期資金可望持續回流日股。即便執政聯盟未能守住過半席次，由於去年已失去眾院多數，政治衝擊有限。加上美國總統川普宣布與日本達成新關稅協議，並傳出日本首相石破茂可能請辭，激勵投資人對新政權與經貿環境的期待，推升出口與景氣循環類股買氣，7月23日日股強勢上漲，主要指數勁揚逾3%。

法人認為，隨著政局風險鈍化、國際利空緩解，日股後市動能轉強，看好日股ETF續航表現。其中具備基本面優勢、產業代表性強的產品，如復華日本龍頭（00949），可望持續吸引資金青睞。