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中國產製進口啤酒　財部：若確定開徵可回溯自今年4／4

▲ 景美財政園區的財政部大樓,財政部財政園區,財政人員訓練所。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 財政部外觀。（圖／資料照）

文／中央社

財政部今天公告，台灣釀酒商協會申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，自即日起進行回溯課徵反傾銷稅的調查，調查結果預計第4季出爐，若最終確定回溯課徵，可回溯自4月4日課徵。

台灣釀酒商協會認為，近年中國產製的啤酒持續以低價出口至台灣，其中不乏於中國設廠的世界啤酒品牌，導致國內啤酒產業遭受損害，因此向財政部申請，對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。財政部已宣布，7月3日起課臨時反傾銷稅。

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多位民進黨立委6月下旬舉行記者會表示，中國啤酒大量低價傾銷，影響台灣啤酒產業，政府若確認臨時課徵反傾銷稅，應回溯課徵。

財政部今天公告，自即日起進行回溯課徵反傾銷稅的調查。

財政部表示，申請人於今年6月27日來函主張申請書所載涉案貨物的傾銷差率為59.93%，顯示台灣進口商明知，或可得而知國外出口商正進行可能造成損害的傾銷，若有短時間內大量進口情事，恐破壞反傾銷稅救濟效果，依實施辦法規定，申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前90日內進口的涉案貨物，課徵反傾銷稅。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 反傾銷財政部台灣釀酒商中國啤酒調查

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