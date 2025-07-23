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我對印度出口連兩年成長逾三成　印度台灣形象展九月新德里登場

▲黃志芳在印度台灣形象展以莫迪裝內搭長袍，與台印雙方舞團合跳Bo Bi(保佑)的終曲。（圖／貿協提供）

▲黃志芳去年在印度台灣形象展以莫迪裝內搭長袍，與台印雙方舞團合跳Bo Bi(保佑)的終曲。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會指出，印度是歐洲及亞洲的交通要點，拓銷印度市場具備連結東南亞、中東及非洲市場的區域優勢，因此印度成為南亞區域製造中心潛力最大的國家，亦為全球最大內需市場之一，過去兩年我國對印度出口成長率高超過三成，今年印度台灣形象展將於9月25-27日在新德里國際會議中心新館舉行。

貿協的台灣形象展在東南亞各國多數是兩年舉辦一次，在印度則是每一年都展出，疫情期間則是做線上展出，今年是第八次辦展，也是貿協董事長黃志芳上任以來最大力開發業務的國家。

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貿協指出，印度是歐亞航運的關鍵節點，經濟成長率預估2023、2024年為亞洲之冠，分別成長6.8%與6.5%，為世界第一大內需市場，將於2026年躍升為全球第四大經濟體，該國政府近年來大力推動「印度製造」、「數位印度」、「綠色印度」及「智慧城市」等重大政策措施，打造現代化產業環境。隨著經濟快速成長，釋放龐大商機，為企業帶來前所未有的市場動能。

新德里為印度政治文化中心也是重要國際會議選址首選，該州人均收入更是印度平均2.6倍，消費力度充足。「印度台灣形象展」為經濟部支持、外貿協會主辦，是台灣在印度最大型、最知名的專場活動，除展現台灣整體國力與拓銷印度市場旗艦型力度以外，也受到印度各界高度重視。

自2018年至2024年，共吸引超過820家企業參展，線上瀏覽及到場的參觀者超過17.7萬人次，促成超過5.55億萬美元商機，成為台灣以及印度乃至南亞企業間開拓商機的最佳平台。

本次配合印度政府政策及產業亮點特色，特別徵集「智慧城市」、「智慧製造」、「健康樂活」、「綠色永續」以及「智慧生活」等五大主軸面向之台灣優質企業一同參展，共同開拓跨國合作與創新商機。

印度是台灣第16大貿易夥伴，為臺灣對外貿易第12大出口國，第24大進口來源，2023年全年台灣對全球出口普遍下滑，但對印度出口成長31.1%，去年成長31.3%。

第8年的「印度台灣形象展」是以台灣形象為整整體規劃的旗艦型展出，政府資源大力投入，協助台灣企業搶占全球最大、成長最快之「印度市場」依市場需求規劃重點展區，兼具 B2B、B2C及B2G三重功能精準媒合，與專業買家深度交流，去年度近8成參展商商成功覓得潛在合作夥伴團隊出擊更勝單打獨鬥，呈現台灣整體優質產業形象，去年參展滿意度近100%，有效行銷，提升台灣品牌形象，獲超過340則國內外媒體曝光。

關鍵字： 我對印度出口連兩年成長逾三成台灣形象展新德里

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