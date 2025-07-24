快訊／台積電漲5元至1150　台股上漲逾130點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美國股市周三（23日）主要指數全面收漲，標普與那指創下新高，激勵台股今（24日）開高，以23373.67點開出，指數大漲逾130點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1150元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲2元至168元；聯發科（2454）上漲15元至1445元；廣達（2382）上漲1.5元來到266元；長榮（2603）上漲2.5元至200元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲507.85點或1.14％，收在45010.29點；標準普爾500指數上漲49.29點或0.78％，收6358.91點；那斯達克指數上漲127.33點或0.61％，收在21020.02點；費城半導體指數下跌0.92點或0.02％，收5637.79點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45010.29 ▲507.85 ▲1.14% S&P500 6358.91 ▲49.29 ▲0.78% NASDAQ 21020.02 ▲127.33 ▲0.61% 費城半導體指數 5637.79 ▼0.92 ▼0.02%

資料來源：證交所