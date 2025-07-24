畢業季到！台北市完全中學周邊住宅價量大盤點　成淵高中最熱門天天成交

▲永慶房產集團統計台北市的公立完全中學周遭房市表現，師大附中周遭近一年平均單價達117.5萬元，位居第一。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著畢業季到來，家長與學生正面臨關鍵的升學抉擇，而設有國中部且具備直升高中制度的完全中學，不僅可減少升學遷徙所帶來的不便，降低孩子適應新環境的壓力，讓完全中學成為升國中時的熱門選項，因此鄰近完全中學周遭的住宅，也獲得部分家長的青睞而置產。永慶房產集團彙整了台北市的公立完全中學，並針對各校周邊800公尺內住宅市場近一年價量進行分析。

最熱門完全中學在大同區 年賣324件幾乎天天成交

根據統計，過去一年成淵高中周邊交易件數達324件，交易最為熱絡，平均單價則約為每坪85.6萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，成淵高中位於大同區，校區緊鄰的捷運民權西路站，而該站為淡水信義線與中和新蘆線的交會點，因此無論通勤至台北市中心，或前往新北市皆極為便利。此外，完善的生活機能亦是吸引購屋族的重要因素，成淵高中周邊擁有完整的學區資源，包括大同、雙蓮國小等，讓學生自小學一路銜接至高中。距離延三夜市、迪化街也不遠，日常採買、生活機能一應俱全。

同樣熱門的還有位於中山區的大同高中。陳金萍指出，該校緊鄰捷運松江南京站與行天宮站，連結了中和新蘆線與松山新店線，為通勤族與學生帶來極大便利，生活機能方面則涵蓋了四平陽光商圈、吉林路商圈，以及沿長春路與松江路沿路機能，無論日常所需、餐飲或休閒娛樂皆具備。此外，周邊也設有國小學區，形成教育與生活的雙重優勢。過去一年大同高中周邊住宅交易量達235件，交易市場活絡，平均成交單價則約為每坪89.5萬元。

明星學校在列 這兩間學校5字頭最親民

至於周邊住宅價格較為親民的學校，則是位在文山區的政大附中與萬華區的大理高中。陳金萍表示，政大附中為知名的明星學校，校區坐落在文山區，整體校園環境清幽宜人，但由於校園主要在半山腰，通勤較不方便，也造就周邊房價較為親民，近一年周邊住宅平均單價約為每坪54.4萬元。

而周邊價格同樣實惠的還有大理高中，近一年平均單價約為每坪53.6萬元，在台北市房市中具備一定的競爭力。陳金萍表示，大理高中坐落在萬華區靠近河濱一帶，周邊同樣學區完整，涵蓋幼兒園及國小，十分適合家庭居住。同時，大理高中鄰近環河快速道路與華江橋，在雙北來回極為便利，不過由於捷運路網尚未延伸至此，且周邊住宅多為華廈與公寓，因此整體房價維持相對低檔。