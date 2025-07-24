永慶不動產、永義房屋高雄區經管會支持在地棒球發展　捐贈10萬贊助七賢國中棒球裝備

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會捐贈高雄市七賢國中棒球隊10萬元，添購全新球衣褲與訓練裝備。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了讓更多孩子有機會在棒球舞台上發光發熱，永慶不動產、永義房屋高雄區經管會持續關懷在地棒球發展，繼今年6月份贊助高雄市壽天國小棒球隊後，再接再厲贊助高雄市七賢國中棒球隊10萬元，為小球員提供全新球衣褲與訓練裝備，讓孩子們在更完善的環境中追逐夢想、全力揮棒。

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會以實際行動支持高雄七賢國中棒球隊，希望號召更多人一同為孩子們的夢想加油。

高雄市七賢國中棒球隊培養出陳維祥、林家鋐及柯敬賢等多位知名棒球選手，目前棒球隊人數共有50人，部分孩子來自偏遠地區，需長期住宿校外，訓練衣物在長期練習中磨損嚴重，需採購新的訓練物資，才能無後顧之憂的練習。

在7月4日的捐贈儀式上，永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表捐贈10萬元善款，由七賢國中校長邱元甫代表受領。鄭耀德會長表示，七賢國中棒球隊表現亮眼，經常在各大賽事中搶進前三名，卻因學校沒有自有宿舍，須另行租屋安置偏鄉學生，造成球隊經費壓力沉重。我們期望球員能專注於訓練與比賽，所以贊助全新球衣球褲與練習設備，盼能減輕學校負擔，助球員在球場上勇敢追夢。

▲永慶慈善基金會董事郭銘揮也下場與小球員們切磋球技。

捐贈儀式完後，永慶不動產與永義房屋幹部們組成球隊，與七賢國中棒球隊進行友誼賽，永慶慈善基金會董事郭銘揮與兼任永慶不動產、永義房屋高雄區經管會行銷主委的鄭皓仁也下場與小球員們切磋球技，場面歡樂又溫馨。鄭皓仁提及，希望藉此讓更多人看見孩子們的熱情與潛力，一同為孩子們的夢想加油。

▲捐贈儀式後，永慶不動產、永義房屋高雄經管會幹部與七賢國中棒球隊進行友誼賽。

永慶房產集團除了提供誠實、專業的買賣屋服務，也以實際行動回饋社會，包含舉辦捐血、捐贈導護設備和物資、號召關懷弱勢等公益活動。面對詐騙橫行，永慶集團也主動於去年六月起舉辦「不動產防詐公益講座」，免費教導民眾保護財產安全，迄今全台已舉辦逾780場、超過4萬位民眾受惠。未來永慶集團將持續落實企業社會責任，集結更多正面能量傳遞給台灣社會。