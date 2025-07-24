大成三總好食城開幕　董座談關稅：對食品影響相對少

▲大成董事長韓家宇。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

農畜食品大廠大成集團（1210）旗下好食城，與國防醫學院三軍總醫院聯手，斥資超過1.2億元，全新打造三總好食城商店街，今日正式開幕，董事長韓家宇今日受訪時則針對關稅議題表示，關稅對食品的影響是相對是少的，尤其是出口美國，因為大成東西去美國的食品比例不多，但台灣進口農產品的關稅高低，就會有一點影響。

韓家宇說，全世界在農產品這塊都把關得比較嚴格，因為農產品牽涉到農民，而且牽涉到不同的國家，有不同的環境，包括競爭力等等，台灣成本是相對高一些的，相信這個政府應該也會很在意，應該不敢隨便大幅開放，不會像越南、印尼這樣子整個開放，日本就是個例子，日本、南韓就把關的比較好。

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至於整體市場氛圍，韓家宇說，其實台灣餐飲市場景氣相對來講還是比較好，那這個牽涉到，如果包括股市、房市都還不錯的話，一般的消費市場，包括餐飲都會比較好。

擁有超過68年歷史的大成集團，在1999年就經營三軍總醫院商店街，是全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成經營多家美食商場，種類多元，包括專業醫院商店街三總好食城，國際觀光景區商場基隆港東岸郵輪碼頭好食城，會展商辦大樓中信金融園區好食城等。

大成集團耕耘醫院商業空間已30年，深刻了解醫護人員和民眾的需求，所以斥資上億元重新打造三總商店街，好食城董事長韓家寅表示：「我們擁有豐富的醫院商場經營經驗，明白醫食同源的重要性，所以，三總好食城專注於健康美味，食品安全，提供一個幸福的飲食購物空間，除此之外，三總好食城也提供現役軍人，退除役官兵及眷屬和醫護人員相同的優惠與福利，感謝他們保家衛國。」

大成集團更首度在醫療院所導入智慧點餐機系統，兼顧效率與健康，創下醫療空間創新應用的先例。智慧點餐機可以讓醫護人員和民眾，在不需要排隊等候的情況下，快速完成點餐，提升整體用餐效率，也可以減少人工點餐的需求，降低人力成本，再加上導入多元的支付系統，更便民減少錯誤，是醫院商場科技創新應用的一大突破。

面對全球環境與健康議題的挑戰，大成集團致力推廣低碳、環保的飲食生活，因此三總好食城各品牌門市，都有健康料理提供選擇，期望讓醫護人員和更多民眾，能享用兼顧美味與營養的餐飲。

大成集團在三總好食城導入ESG的環境保護（Environmental）系統，率先在醫療院所推出商場節能系統，智慧化控管照明與空調，降低整體能耗，特別建置餐飲品牌門市廢油回收再利用，設置專用回收系統，轉化為再生能源，實現循環經濟。

秉持企業社會責任（CSR）理念，大成集團於經營的三總好食城中，持續推動人文關懷與公益參與，定期舉辦講座、音樂會、以及病友與鄰里長者的關懷活動，打造一座不僅提供美味與便利，更溫暖有愛的醫院商業空間。