快訊／台股收盤上漲55.06點　台積電持平至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲55.06點，以23373.73點作收，漲幅0.24％，成交量3407.21億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲55.0點開出，指數開高走高，盤中最高達23455.09點，最低23295.31點，終場收在23373.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）上漲8元至174元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）上漲4.5元來到269元；長榮（2603）上漲4元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為州巧（3543）上漲3元，漲幅9.97％；事欣科（4916）上漲4.15元，漲幅9.96％；達運光電（8045）上漲6.7元，漲幅9.93％；攸泰科技（6928）上漲4.6元，漲幅9.91％；展達（3447）上漲4.85元，漲幅9.87％。
跌幅前5名個股則為台新金（2887）下跌1.1元，跌幅6.32％；樂事綠能（1529）下跌1.3元，跌幅4.91％；東訊（2321）下跌0.7元，跌幅4.73％；秋雨（9929）下跌0.65元，跌幅4.41％；柏文（8462）下跌6元，跌幅4.18％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|州巧（3543）
|33.1
|▲3.0
|▲9.97％
|事欣科（4916）
|45.8
|▲4.15
|▲9.96％
|達運光電（8045）
|74.2
|▲6.7
|▲9.93％
|攸泰科技（6928）
|51.0
|▲4.6
|▲9.91％
|展達（3447）
|54.0
|▲4.85
|▲9.87％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台新金（2887）
|16.3
|▼1.1
|▼6.32％
|樂事綠能（1529）
|25.2
|▼1.3
|▼4.91％
|東訊（2321）
|14.1
|▼0.7
|▼4.73％
|秋雨（9929）
|14.1
|▼0.65
|▼4.41％
|柏文（8462）
|137.5
|▼6.0
|▼4.18％
資料來源：證交所
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