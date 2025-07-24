快訊／台股收盤上漲55.06點　台積電持平至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲55.06點，以23373.73點作收，漲幅0.24％，成交量3407.21億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲55.0點開出，指數開高走高，盤中最高達23455.09點，最低23295.31點，終場收在23373.73點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）上漲8元至174元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）上漲4.5元來到269元；長榮（2603）上漲4元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為州巧（3543）上漲3元，漲幅9.97％；事欣科（4916）上漲4.15元，漲幅9.96％；達運光電（8045）上漲6.7元，漲幅9.93％；攸泰科技（6928）上漲4.6元，漲幅9.91％；展達（3447）上漲4.85元，漲幅9.87％。

跌幅前5名個股則為台新金（2887）下跌1.1元，跌幅6.32％；樂事綠能（1529）下跌1.3元，跌幅4.91％；東訊（2321）下跌0.7元，跌幅4.73％；秋雨（9929）下跌0.65元，跌幅4.41％；柏文（8462）下跌6元，跌幅4.18％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 州巧（3543） 33.1 ▲3.0 ▲9.97％ 事欣科（4916） 45.8 ▲4.15 ▲9.96％ 達運光電（8045） 74.2 ▲6.7 ▲9.93％ 攸泰科技（6928） 51.0 ▲4.6 ▲9.91％ 展達（3447） 54.0 ▲4.85 ▲9.87％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台新金（2887） 16.3 ▼1.1 ▼6.32％ 樂事綠能（1529） 25.2 ▼1.3 ▼4.91％ 東訊（2321） 14.1 ▼0.7 ▼4.73％ 秋雨（9929） 14.1 ▼0.65 ▼4.41％ 柏文（8462） 137.5 ▼6.0 ▼4.18％

資料來源：證交所