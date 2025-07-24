2025亞洲生技展！台塑生醫「精準醫療三箭」齊發　打造永續健康藍圖

▲台塑生醫2025年生技展聚焦精準檢測、精準修護、精準治療三大面向。（圖／台塑生醫提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑生醫以「生技領航、永續健康」為展出主軸，完整展現從預防到治療的全方位創新成果，聚焦精準檢測、精準修護、精準治療三大面向，展現台灣生技產業的國際競爭力，此次展覽，台塑生醫結合核心研發與臨床應用，展出五大亮點技術。

精準檢測：推出次世代Bio-FET生物晶片平台，結合半導體與生醫技術，有望實現多項疾病的早期快篩；以及一次可檢測流感A/B型與新冠病毒的二合一快篩試劑，強化臨床防疫效率。

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精準修護：展出ExoLife外泌體技術，以細胞與動物實驗證實其神經保護與修復 效果，可有效預防與延緩帕金森氏症病程；另有MelanBloom三重喚黑 因子，突破黑髮再生科研，啟動黑色素細胞生成、移轉與定位三重機制，實現白髮逆轉。

精準治療：攜手長春藤生命科學，展出專利IKC免疫細胞療法，於肺癌二期臨床試驗展現顯著療效，為患者帶來全新治療契機。

其中，本次展覽焦點為台塑生醫與長春藤生命科學合作開發的ExoLife技術，有望成為預防與延緩帕金森氏症的重要解方。而IKC免疫細胞療法則運用長春藤X台塑生醫的專利技術，在肺癌二期臨床試驗中展現超越 現有療法的整體存活期成果。

台塑生醫王瑞瑜董事長表示：「本次生技展，我們不僅展現台塑生醫在 精準醫療的科研成果，更展現了從預防、檢測、修護到治療的全方位佈局，象徵著我們對守護人類健康與推動產業永續的承諾，也體現了我們持續創新、深耕台灣、放眼國際的經營理念。」