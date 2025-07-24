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300萬年薪！59歲紅牌主管因「1習慣」遭降職　被迫提早退休

日本一名中年主管被降職，原來與他的管理方式有關。（示意圖／Unsplash）

▲日本一名中年主管被降職，原來與他的管理方式有關。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

日本一名59歲A先生（化名），原本在東京某大企業擔任營業本部長，長年銷售成績斐然，在接近60歲時年薪約有1500萬日圓（約新台幣300.6萬元），不過卻在此時遭調往與本業無關的閒職，最終選擇離職，他直到在與前上司聚會時才得知，自己被降職是因「昭和式管理風格」逐漸不被下屬接受，也凸顯出資深員工在新時代下，若缺乏自省與彈性，極可能遭組織淘汰。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，59歲的A先生曾是一名在東京大企業任職的員工，年收入約1000萬日圓（約新台幣200.4萬元）。他的家中成員包括尚在兼職工作的妻子、已經濟獨立的長子，及正在海外留學的大學生女兒。

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A先生畢業於美式足球名校，自學生時代起便展現「體育會系（重視團隊合作、紀律、服從及刻苦耐勞的特質」）」的強硬風格。他在企業內部表現優異，長年維持銷售頂尖成績，逐步晉升至營業本部長。他在工作上堅守「對上有禮、對下嚴厲」的原則，經常在全員面前對業績不佳的部屬大聲斥責。這種情況對他而言，是再自然不過的管理方式，因他自己也是在這樣的環境中成長。

然而，隨著時代改變，公司開始從防止騷擾的角度看待「威嚇型領導」的問題，並導入防治課程。雖然A先生表面上略有收斂，但面對下屬提問時仍經常流露出咄咄逼人、頤指氣使的樣子，難以擺脫「我就是工作能力強」的氣場。就在A先生步入50歲時，他迎來「役職定年」（日本企業制度中，達到一定年齡後就必須卸下管理職的制度），年薪也從巔峰的1500萬日圓（約新台幣300.6萬元）下降至1000萬日圓（約新台幣200.4萬元）。

A先生原本計畫在同一公司繼續工作至65歲，但在接近60歲時，卻突然被公司指派至與營業完全無關的閒職，毫無疑問是社內降職。他對此決定感到震驚，立刻向人事部詢問原因，但僅收到「出於整體部門與人員配置考量」等含糊說法。然而，真正的原因，是他在一次與前上司的私人聚會中才得知。

前上司當時直言，「你在公司內部的風評太差，雖然你的工作能力出色，但很多年輕人與女性員工覺得你難以親近、讓人恐懼又刻薄。我之前就提醒過你幾次，盡快調整一下你的態度，現在時代不同，部屬也可能變成你的上司。從上層看你還不錯，但從下屬角度來看，根本不想留下你這樣的人。」

一番話讓A先生無言以對，他此時才明白，自己長久以來堅持的「只要我能做好我的工作就行」和「這就是我的風格」其實已與時代脫節。他最終因無法放下自尊，以「我寧願不做那個部門的工作」為由拒絕繼續任職，而在60歲時悄然離職。

A先生離職後試圖尋找再就業機會，但年齡與人脈限制讓他屢屢碰壁，雖他手上仍有約3000萬日圓（約新台幣601.9萬元）退職金與1400萬日圓（約新台幣208.9萬元）存款，生活上並不匱乏，但他每天無所事事，只能在家裡看電視。妻子也開始將兼職班數增加至一周5天，以減少待在家的時間。A先生面對現狀感慨，「情況不應該是這樣的……」雖然他已認清是自己造成的結果，但為時已晚。

報導稱，A先生的經歷並非個案。如今這個快速變化的時代，組織評價的標準可能已容不得昭和時代的上下關係與高壓文化。年齡與經歷為導向的價值觀無法再作為行為正當化的理由，能否與團隊融洽相處、尊重同事並保持傾聽等態度，才是被企業留下的關鍵。

事實上，無論求職者的身分是繼續就業還是再就業，企業推動持續雇用制度時，員工是否擁有「與年齡相符的成熟與智慧」會成為關鍵，資深員工若能展現傾聽並尊重後輩的能力，便更可能增進雙方信任，也贏得繼續合作的意願。此外，不能忽視的是「下屬有一天會變成上司」的現實。隨著少子化、高齡化的社會趨勢下，年輕世代的價值觀成為職場核心，他們的聲音與評價也愈發受到重視。上司若無法尊重或建立與年輕上司的良好關係，就有可能遭時代淘汰。

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