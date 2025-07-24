關稅盲盒推演彈升集中AI鏈　低股價淨值比傳產股補漲

川普政府的第二次關稅延展期限即將到來，台灣仍尚未收到美方通知任何具體稅率，加上第二季新台幣升值對財報的衝擊，依舊是短期內影響指數能否創高的最大不確定因素。

文／黃俊超 圖／先探投資週刊

開盲盒的樂趣主要來自於拆盒時未知的驚喜，以及之後交換與收集的滿足，然而對等關稅的盲盒基本上應該只有驚嚇，且基本上幾乎等同於美國總統川普的自由心證，就像是四月初首次揭曉時的粗糙數字，不過凡事第一次會怕、第二次會痛，之後就慢慢習慣了，至八月一日的二度展延期限已剩不到一週，政治面的貿易談判依舊如火如荼，猜測的數字因立場而大不相同，金融市場則延續著TACO交易。

日本對等關稅降至十五％

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日本參議院選舉結果出爐，執政聯盟無法維持過半，政府當局將面臨重大危機，就在此刻，川普宣布美日雙方完成貿易協定，日本對等關稅將由二五％降至十五％，條件是向美國投資五五○○億美元，且美方可獲得其中九○％的利潤，另開放汽車、卡車、稻米及其他特定農產品，其中最受矚目的日本汽車關稅，同樣也是課徵十五％。

在此之前，亞洲取得相對較低關稅的是從四六％降至二○％的越南，以及三二％降至十九％的印尼。越南、印尼與美國簽訂新貿易協定內容的第一個共通點，若試圖透過「轉運」出口至美國，用以達到「洗產地」或獲取相對較低的稅率，則將會遭到課徵四○％、五五％的高關稅，雖未直接點名，但明顯衝著中國而來；第二個共通點則是美國商品進入越南與印尼市場，皆將會是零關稅。

東協國家擁有龐大的人口紅利，被視為繼中國之後的世界工廠與消費市場，全面性的開放態度，讓川普龍心大悅。不過越南與印尼有個較大的不同點，越南政府對外表示，當初協商是十一％，二○％是川普單方面提出，而越南政府並未同意，印尼政府則表示，目前十九％為東南亞最低，為產品進入美國市場提供競爭力，且出口導向的勞力密集型產業，將有望增加就業機會，體感上似乎滿意取得當前的勝利。

另一個接近完成協議、對等關稅可能為十九％的是菲律賓，雖然是低於日前寄出關稅通知函的二○％，但是卻是較四月初的十七％為高，同樣也將對美國開放市場，並實施零關稅，另外也會在軍事方面深化合作。簡單來說，關稅只可以有一個結局，美國必須是最大贏家，在還沒有正式簽署之前的數字，都僅是用於威脅、利誘，進而獲取最後勝利的談判用語，也代表著全球貿易秩序，將出現大幅度變動的新格局。

回頭看到台灣，就算台積電總裁魏哲家已在白宮表示，將會加碼投資美國至少一○○○億美元，然而台灣第一次的對等關稅稅率仍高達三二％，且至今尚未有新的正式通知。對比日本、越南、印尼與菲律賓的對等關稅，加上川普已經針對鋁、銅、汽車與多次提及的藥品，將徵收高關稅，上述相關與延伸的產業，遭受重大衝擊恐難以避免，尤其是部分位於震央的傳統產業，不過相信台灣政府積極與美方溝通，對等關稅或有機會降至十九～二五％之間，甚至比照日本的十五％。

而後台灣還要面對更重要的半導體關稅，縱然神山台積電擁有價格話語權的獨特性，理論上可能是唯一敢對客戶漲價，且現階段客戶就算不甘願但願意接受的公司，然而對其他絕大多數的業者來說，赴美設廠投資可能是避免或減少衝擊的選項。有趣的是美國在台協會，除了表示談判仍在進行中之外，也透露美國與台灣正在洽談太空港的合作，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅需二．五小時。這個時間點發布，背後理當有更深層的意義。

台積電不畏台幣升值衝擊

台積電第二季營收較去年同期成長三八．六％，稅後純益與每股盈餘則皆增加六○．七％、ＥＰＳ十五．三六元，最令人驚豔的是毛利率達五八．六％、營益率四九．六％，先進製程（包含七奈米與更先進製程）營收達全季晶圓銷售七四％，第三季的業績展望方面，營收介於三一八億～三三○億美元，以新台幣二九兌一美元匯率假設，毛利率介於五五．五～五七．五％、營益率四五．五～四七．五％。（全文未完）

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