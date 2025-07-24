ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅盲盒推演彈升集中AI鏈　低股價淨值比傳產股補漲

圖／先探投資週刊 提供

川普政府的第二次關稅延展期限即將到來，台灣仍尚未收到美方通知任何具體稅率，加上第二季新台幣升值對財報的衝擊，依舊是短期內影響指數能否創高的最大不確定因素。

文／黃俊超　圖／先探投資週刊

開盲盒的樂趣主要來自於拆盒時未知的驚喜，以及之後交換與收集的滿足，然而對等關稅的盲盒基本上應該只有驚嚇，且基本上幾乎等同於美國總統川普的自由心證，就像是四月初首次揭曉時的粗糙數字，不過凡事第一次會怕、第二次會痛，之後就慢慢習慣了，至八月一日的二度展延期限已剩不到一週，政治面的貿易談判依舊如火如荼，猜測的數字因立場而大不相同，金融市場則延續著TACO交易。

日本對等關稅降至十五％

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本參議院選舉結果出爐，執政聯盟無法維持過半，政府當局將面臨重大危機，就在此刻，川普宣布美日雙方完成貿易協定，日本對等關稅將由二五％降至十五％，條件是向美國投資五五○○億美元，且美方可獲得其中九○％的利潤，另開放汽車、卡車、稻米及其他特定農產品，其中最受矚目的日本汽車關稅，同樣也是課徵十五％。

在此之前，亞洲取得相對較低關稅的是從四六％降至二○％的越南，以及三二％降至十九％的印尼。越南、印尼與美國簽訂新貿易協定內容的第一個共通點，若試圖透過「轉運」出口至美國，用以達到「洗產地」或獲取相對較低的稅率，則將會遭到課徵四○％、五五％的高關稅，雖未直接點名，但明顯衝著中國而來；第二個共通點則是美國商品進入越南與印尼市場，皆將會是零關稅。

東協國家擁有龐大的人口紅利，被視為繼中國之後的世界工廠與消費市場，全面性的開放態度，讓川普龍心大悅。不過越南與印尼有個較大的不同點，越南政府對外表示，當初協商是十一％，二○％是川普單方面提出，而越南政府並未同意，印尼政府則表示，目前十九％為東南亞最低，為產品進入美國市場提供競爭力，且出口導向的勞力密集型產業，將有望增加就業機會，體感上似乎滿意取得當前的勝利。

另一個接近完成協議、對等關稅可能為十九％的是菲律賓，雖然是低於日前寄出關稅通知函的二○％，但是卻是較四月初的十七％為高，同樣也將對美國開放市場，並實施零關稅，另外也會在軍事方面深化合作。簡單來說，關稅只可以有一個結局，美國必須是最大贏家，在還沒有正式簽署之前的數字，都僅是用於威脅、利誘，進而獲取最後勝利的談判用語，也代表著全球貿易秩序，將出現大幅度變動的新格局。

回頭看到台灣，就算台積電總裁魏哲家已在白宮表示，將會加碼投資美國至少一○○○億美元，然而台灣第一次的對等關稅稅率仍高達三二％，且至今尚未有新的正式通知。對比日本、越南、印尼與菲律賓的對等關稅，加上川普已經針對鋁、銅、汽車與多次提及的藥品，將徵收高關稅，上述相關與延伸的產業，遭受重大衝擊恐難以避免，尤其是部分位於震央的傳統產業，不過相信台灣政府積極與美方溝通，對等關稅或有機會降至十九～二五％之間，甚至比照日本的十五％。

而後台灣還要面對更重要的半導體關稅，縱然神山台積電擁有價格話語權的獨特性，理論上可能是唯一敢對客戶漲價，且現階段客戶就算不甘願但願意接受的公司，然而對其他絕大多數的業者來說，赴美設廠投資可能是避免或減少衝擊的選項。有趣的是美國在台協會，除了表示談判仍在進行中之外，也透露美國與台灣正在洽談太空港的合作，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅需二．五小時。這個時間點發布，背後理當有更深層的意義。

台積電不畏台幣升值衝擊

台積電第二季營收較去年同期成長三八．六％，稅後純益與每股盈餘則皆增加六○．七％、ＥＰＳ十五．三六元，最令人驚豔的是毛利率達五八．六％、營益率四九．六％，先進製程（包含七奈米與更先進製程）營收達全季晶圓銷售七四％，第三季的業績展望方面，營收介於三一八億～三三○億美元，以新台幣二九兌一美元匯率假設，毛利率介於五五．五～五七．五％、營益率四五．五～四七．五％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2362期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

推薦閱讀

AMD採購台積電美製晶片成本高　蘇姿丰：比台灣多2成

AMD採購台積電美製晶片成本高　蘇姿丰：比台灣多2成

超微（AMD）執行長蘇姿丰近日在美國華府一場AI論壇上公開坦承，從台積電美國亞利桑那州廠採購AI晶片，成本比台灣高出約20%。專家認為，這不僅揭露美國在地製造的高成本結構，也反映出AMD在全球供應鏈重組浪潮中，只能接受高價晶片現實。

2025-07-24 11:43
台股基金規模5883億寫新高　9家業者同步刷高一次看

台股基金規模5883億寫新高　9家業者同步刷高一次看

台股今（24）日早盤開高，一度大漲逾130點，行情強強滾，推動台股基金規模創新高。據投信投顧公會統計至六月底，全體台股基金規模近一月成長356.11億至5883.94億，一舉突破去年底創下的歷史紀錄5875.29億。

2025-07-24 12:35
三星7年前拒絕黃仁勳錯失機會　HBM與晶圓代工雙線落後

三星7年前拒絕黃仁勳錯失機會　HBM與晶圓代工雙線落後

南韓三星電子近年在半導體事業面臨嚴峻挑戰，不僅晶圓代工先進製程良率進展受阻，記憶體領域也因未能打入輝達（NVIDIA）供應鏈，痛失高頻寬記憶體（HBM）市場主導地位，讓出「記憶體霸主」寶座給競爭對手SK海力士（SK hynix）。回顧業界發展，不少專家直指，這一連串失利，或可追溯至2018年、7年前三星拒絕與輝達進一步合作的關鍵時刻。

2025-07-24 11:32
台新新光金控今成立！股價重挫逾半根　開盤半小時爆20萬張大量

台新新光金控今成立！股價重挫逾半根　開盤半小時爆20萬張大量

台新金（2887）、新光金（2888）於今（24）日正式合併「台新新光金控」，成為國內資產規模排名第四的大型金控，合併後總資產規模將達8.43兆元，成為第四大大金控，合併後銀行總資產排名為第 6；人壽總資產排名為第 4；證券總資產排名為第 6合併首日股價一度重挫5%，最低來到16.3元，開盤半個小時，成交量就來到20萬張。

2025-07-24 09:36
台積電添買盤柴火！00922搶頭香調高權重　8月上路

台積電添買盤柴火！00922搶頭香調高權重　8月上路

國際指數公司MSCI發布指數調整資訊，配合台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於8月進行調整，該指數為國泰投信旗下知名的市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）的追蹤指數，台股大盤的台積電（2330）權重約39.7%，截至昨（23）日為止，00922的台積電權重約31.5%，未來將調高台積電比重以更對齊大盤，與大盤更近一步，成為全台率先宣布指數規則調整的市值型ETF。

2025-07-24 12:32
大成三總好食城開幕　董座談關稅：對食品影響相對少

大成三總好食城開幕　董座談關稅：對食品影響相對少

農畜食品大廠大成集團（1210）旗下好食城，與國防醫學院三軍總醫院聯手，斥資超過1.2億元，全新打造三總好食城商店街，今日正式開幕，董事長韓家宇今日受訪時則針對關稅議題表示，關稅對食品的影響是相對是少的，尤其是出口美國，因為大成東西去美國的食品比例不多，但台灣進口農產品的關稅高低，就會有一點影響。

2025-07-24 12:26
台新新光金躍升第四大金控　董座稱：強大品牌結合

台新新光金躍升第四大金控　董座稱：強大品牌結合

台灣金融業首次金控合意合併—台新金控、新光金控今（24）日正式完成合併程序，宣告兩大品牌攜手整合，台新新光金總資產躍升為台灣第四大金控公司，中台新新光金董事長吳東亮於合併慶祝酒會活動指出，台新新光強大品牌結合，是感情延續，也是承諾的延續。

2025-07-24 18:02
基富通「TISA好享投」吸引近萬人響應　投資小白也能輕鬆上手

基富通「TISA好享投」吸引近萬人響應　投資小白也能輕鬆上手

基富通「TISA 好享投」7月正式上線，短短3週時間，就吸引將近萬人加入，在發表記者會上，由充滿活力的啦啦隊女孩，搭配可愛的基富通吉祥物小雞，帶來精彩熱舞，為活動熱鬧揭開序幕，「TISA好享投」相較於一般基金，最大差別在於專家嚴選、千元起投，還有超低的經理費與申購0手續費。

2025-07-24 17:20
台新新光金合併首日重挫6%！外資大砍20萬張　套利遊戲下車

台新新光金合併首日重挫6%！外資大砍20萬張　套利遊戲下車

台新金與新光金在今（24）日正式合併成台新新光金控，2家金控的合併也引爆外資大玩套利空間，隨著今日新光金股票轉換成台新金股票，外資大砍台新金20萬張，居今日賣超首位，套利遊戲暫一段落。

2025-07-24 16:56
饗賓URBAN PARADISE進駐Dream Plaza　總座：年營收目標4億元以上

饗賓URBAN PARADISE進駐Dream Plaza　總座：年營收目標4億元以上

餐飲集團饗賓全新buffet品牌「URBAN PARADISE」正式進駐統一集團打造的全新商場Dream Plaza，主打高價位精品餐酒buffet市場。饗賓集團總經理陳毅航表示，餐酒已逐漸成為現代生活風格之一，URBAN PARADISE也將是台灣第一家精品餐酒buffet，希望提供消費者前所未有的用餐體驗。

2025-07-24 16:49

讀者迴響

熱門新聞

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／4張千萬統一發票無人領　財政部急尋

快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付

今年第5檔ETF下市！　00794B確定8／22終止買賣

3金控新加入除息挫咧等！　逾3成陷貼息

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

新卡神沒靠爸媽30歲買房　超狂省錢術滾出500萬

快訊／70萬人注意！00940再配0.04元　8／7除息

台新新光金控今成立！股價重挫逾半根　開盤半小時爆20萬張大量

即／大樂透4.9億開獎！本屆最高獎金來了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366