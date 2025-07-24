謝金河：關稅、AI、內捲、匯率　台股下半年關鍵詞

在大罷免前夕，曾參選國民黨提名副總統的趙少康突然高喊川普對台灣關稅三二％！第一時間，我在ＦＢ上回應他說，川普對台灣的關稅稅率還躺在他的辦公桌上，為什麼這樣說？川普的關稅是二○二五年他上任以來最得意的發明，川普宣布關稅，到今天為止，都是由他召開，且稅率由他說了算，尚未出現假手他人的現象，台灣的稅率多少？顯然趙少康是假傳「聖旨」。

文／謝金河

川普宣布各國該課的關稅已經幾十個國家，但關稅是一個中性的議題，例如川普揚言對歐盟課稅五○％，後來又改成三○％，歐洲各國股市卻屢創新高，連川普宣布五○％，歐洲股市還上漲，先前川普宣布對日本、南韓課二五％關稅，南韓股市也屢創新高，絲毫不受關稅影響。

台股今年表現「卡卡」，很大的原因是受到關稅的「驚嚇」，另一個原因是如火如荼正在進行中的大罷免，這兩個連結在一起，連關稅也成了政爭的工具，照理說，川普的關稅是國家大事，川普一宣布，整個國家、產業都會受到影響，台灣正在和美國談判關稅，稅率的高低不是說我們的談判專家有多大談判本領，而是台灣願意對美國讓步多少？

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台積電未創新高價的關鍵

例如，越南、印尼都宣布對美國零關稅，換來的是越南從四六％降為二○％，印尼又增加四○○億美元對美國採購，得到的稅率是三二％降為十九％，這次菲律賓總統小馬可仕跑去美國見川普，換來稅率從二○％降到十九％，台灣和印尼同樣都是三二％，先前台積電已宣布赴美投資一○○○億美元，總統府秘書長潘孟安也到阿拉斯加簽下油氣採購協議，台灣也承諾在農產品增加對美國採購，剩下來是台灣對美國關稅要降到多少？中國對美國課十％，台灣恐怕只能在零與十％選擇，能夠堅持的有限，因此，關稅三二％機率不會很高。

至於台中市長盧秀燕說的關稅一旦超過十％，對台灣就是重傷害，這也只是政治攻防手段，到目前為止，全世界關稅十％的只有英國一個國家，最低的是日本從十五％起跳，台灣要得到十％，看起來有點困難，所以我說關稅是國家大事，全民要甘苦共嘗，一起來承擔，絕對不是一黨之私的政治攻防，這次七月二十六日的大罷免可能是決定台灣命運的重要轉折點。

有人說民進黨選輸就翻桌，其實從總統得票、立委得票，民進黨都沒有輸，但因為選區劃分票票不等值造成民進黨少一席，本來政治是協商的，後來演成暴力投票，國民黨、民眾黨祭出多項法案，比較像掏空台灣，例如財劃法、中配六年改四年、杯葛國防預算等，甚至推動不在籍投票，這些行為其實影響資本市場很大，例如，全世界軍工產業興旺，台灣的軍工股卻節節走低，主要原因是國防預算支出被卡住，這個現象連美國也跳出來說話。

從二○二○年以來，台股在台積電助力下攻過一二六八二，從此台股憑藉台積電水漲船高，只要台積電創新高，台股也會跟著走高，今年ＡＩ大展鴻圖，Nvidia最高來到一七四．二五美元，市值達四．二○七兆美元，創下全世界獨一市值超過四兆美元的企業，AVGO最高來到二九○．五四美元，市值跑到一．三一兆美元，台積電ＡＤＲ也跟著大漲到二四八．二八美元，市值衝到一．二七四兆美元，這又是台積電的新里程碑，如果把台積電ＡＤＲ還原，台幣計價應該達一四五四．九元，但這次始終未能攻過一一六○元的最高價，冥冥中背後似乎有一個枷鎖，看起來川普的關稅，還有即將投票表決的大罷免都是重要變數，另一個是台灣的匯率。

大立光給予市場很大信心

這次新台幣從三月的三三．二七快速升值到六月的二八．七九兌一美元，台幣的急升改變了過去緩升緩貶的特性，也讓過去相信央行的企業都遭到傷害，到目前為止，大立光攤出來的匯損是四二億，東陽單是五月就超過四億，按剛剛公布第二季財報的力積電就虧損三三．三三億元，虧損金額加大，也是與匯損有關。（全文未完）

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