ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI伺服器需求續強　PCB掀比價效應投資者的高度關注

圖／先探投資週刊 提供

在AI科技的迅速發展下，AI伺服器需求維持強勁，再加上AI手機、AI PC、車用與低軌衛星等需求持續增加，台灣PCB產業也因此受到了投資者的高度關注。

文／莊家源

隨著5G、AI、HPC等高頻高速、高速運算應用增加，相關網通、伺服器需求強勁，在ＰＣＢ族群中，像是網通、伺服器板廠金像電、健鼎，ＡＢＦ載板的南電、欣興、景碩，銅箔基板廠台光電、台燿，銅箔廠金居、榮科，玻纖布廠德宏、富喬等，近期都受到投資人的高度關注。

根據台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所共同發布的分析報告顯示，去年台灣ＰＣＢ產業海內外總產值達到一．二二兆元、年增八．一％，儘管台灣ＰＣＢ產業資本支出已連續三年收斂，但在ＡＩ伺服器、高速運算平台、衛星通訊及記憶體應用等高階需求的支撐下，整體產值與附加價值仍展現穩健成長的潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ＡＩ推升台ＰＣＢ產值創新高

回顧過去，二○二二年因ＡＢＦ載板供不應求，業者大舉擴產，不僅創下資本支出的歷史新高，也帶動當年營收達到巔峰。然而，從二三年起，全球終端需求疲弱及庫存調整壓力浮現，迫使廠商調整投資策略，逐步轉向東南亞等新興據點，以因應地緣政治風險壓力，即便資本支出趨於保守，台灣ＰＣＢ產業仍展現亮眼表現，二五年第一季在ＡＩ應用、ＨＰＣ及伺服器升級需求的持續擴張下，台灣ＰＣＢ產業海內外總產值達二○五四億元、年增十三．二％。其中，電腦應用類別成長尤為強勁，年增率高達二九．七％，主要受到ＡＩ伺服器需求暴增所帶動。

TPCA認為今年台灣ＰＣＢ產業在ＡＩ伺服器、ＨＰＣ及邊緣ＡＩ應用持續擴展之下，以及台商在東南亞的新產能開出，台灣ＰＣＢ產業的海內外總產值預估可達一．二九兆元、年增五．八％，保持穩健發展。

從產品別來看，ＡＩ應用推動多層板、高密度互連印刷電路板（ＨＤＩ）及載板需求顯著提升，其中，多層板產值達七二一億元、年增十七．六％；ＨＤＩ板因ＡＩ伺服器及衛星通訊等高階應用需求增加，產值達四二四億元、年增十六．一％；載板產值達二七九億元、年增十三．七％，呈現連續四季成長；軟板也因手機與ＰＣ需求回溫，產值達四六八億元、年增七．九％。唯一呈現衰退的是軟硬結合板，主要受到高階手機銷售趨緩影響。

在材料方面，去年台灣ＰＣＢ材料產值達三四六三億元、年增十三．四％。其中硬板材料占比超過五○％，尤其是高階銅箔基板（ＣＣＬ）及低損耗材料需求顯著增加，台灣業者在高速高頻ＣＣＬ材料上具技術優勢，應用於八○○Ｇ交換器與ＡＩ伺服器。同時，玻纖與銅箔供應商積極技術升級，並引入新型材料如石英玻纖與透明聚醯亞胺（ＰＩ），擴展至衛星通訊與穿戴式裝置等領域。軟板材料則因智慧眼鏡與穿戴裝置市場成長，透明ＰＩ與低損耗軟板材料需求增加，TPCA預估今年ＰＣＢ材料整體產值達三七五七億元、年增八．五％。

外資上修評等、目標價

近期高盛證券出具最新告指出，由於ASIC AI伺服器的平均售價（ＡＳＰ）遠高於預期，加上GPU AI伺服器預計在二六年下半年開始使用Ｍ９等級ＣＣＬ，高盛上修ＡＩ伺服器用ＣＣＬ與ＰＣＢ的市場規模預估，將今年的市場規模分別上調至二三億美元與五三億美元，並預估到二七年將達八○億美元與一七四億美元，年複合成長率（CAGR）分別達八八％與八○％，看好金像電、台光電及台燿等三家供應鏈廠商的ＡＩ伺服器業務營收占比將持續提高，今年預估分別為二一％、二七％、六％，明年將提升至六○％、四八％、三一％，高盛對這三家公司給予買進評等，並將目標價分別調升至四二○、一○八○元及三三○元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2362期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】海倫仙度絲

推薦閱讀

AMD採購台積電美製晶片成本高　蘇姿丰：比台灣多2成

AMD採購台積電美製晶片成本高　蘇姿丰：比台灣多2成

超微（AMD）執行長蘇姿丰近日在美國華府一場AI論壇上公開坦承，從台積電美國亞利桑那州廠採購AI晶片，成本比台灣高出約20%。專家認為，這不僅揭露美國在地製造的高成本結構，也反映出AMD在全球供應鏈重組浪潮中，只能接受高價晶片現實。

2025-07-24 11:43
台股基金規模5883億寫新高　9家業者同步刷高一次看

台股基金規模5883億寫新高　9家業者同步刷高一次看

台股今（24）日早盤開高，一度大漲逾130點，行情強強滾，推動台股基金規模創新高。據投信投顧公會統計至六月底，全體台股基金規模近一月成長356.11億至5883.94億，一舉突破去年底創下的歷史紀錄5875.29億。

2025-07-24 12:35
三星7年前拒絕黃仁勳錯失機會　HBM與晶圓代工雙線落後

三星7年前拒絕黃仁勳錯失機會　HBM與晶圓代工雙線落後

南韓三星電子近年在半導體事業面臨嚴峻挑戰，不僅晶圓代工先進製程良率進展受阻，記憶體領域也因未能打入輝達（NVIDIA）供應鏈，痛失高頻寬記憶體（HBM）市場主導地位，讓出「記憶體霸主」寶座給競爭對手SK海力士（SK hynix）。回顧業界發展，不少專家直指，這一連串失利，或可追溯至2018年、7年前三星拒絕與輝達進一步合作的關鍵時刻。

2025-07-24 11:32
台新新光金控今成立！股價重挫逾半根　開盤半小時爆20萬張大量

台新新光金控今成立！股價重挫逾半根　開盤半小時爆20萬張大量

台新金（2887）、新光金（2888）於今（24）日正式合併「台新新光金控」，成為國內資產規模排名第四的大型金控，合併後總資產規模將達8.43兆元，成為第四大大金控，合併後銀行總資產排名為第 6；人壽總資產排名為第 4；證券總資產排名為第 6合併首日股價一度重挫5%，最低來到16.3元，開盤半個小時，成交量就來到20萬張。

2025-07-24 09:36
台積電添買盤柴火！00922搶頭香調高權重　8月上路

台積電添買盤柴火！00922搶頭香調高權重　8月上路

國際指數公司MSCI發布指數調整資訊，配合台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於8月進行調整，該指數為國泰投信旗下知名的市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）的追蹤指數，台股大盤的台積電（2330）權重約39.7%，截至昨（23）日為止，00922的台積電權重約31.5%，未來將調高台積電比重以更對齊大盤，與大盤更近一步，成為全台率先宣布指數規則調整的市值型ETF。

2025-07-24 12:32
大成三總好食城開幕　董座談關稅：對食品影響相對少

大成三總好食城開幕　董座談關稅：對食品影響相對少

農畜食品大廠大成集團（1210）旗下好食城，與國防醫學院三軍總醫院聯手，斥資超過1.2億元，全新打造三總好食城商店街，今日正式開幕，董事長韓家宇今日受訪時則針對關稅議題表示，關稅對食品的影響是相對是少的，尤其是出口美國，因為大成東西去美國的食品比例不多，但台灣進口農產品的關稅高低，就會有一點影響。

2025-07-24 12:26
台新新光金躍升第四大金控　董座稱：強大品牌結合

台新新光金躍升第四大金控　董座稱：強大品牌結合

台灣金融業首次金控合意合併—台新金控、新光金控今（24）日正式完成合併程序，宣告兩大品牌攜手整合，台新新光金總資產躍升為台灣第四大金控公司，中台新新光金董事長吳東亮於合併慶祝酒會活動指出，台新新光強大品牌結合，是感情延續，也是承諾的延續。

2025-07-24 18:02
基富通「TISA好享投」吸引近萬人響應　投資小白也能輕鬆上手

基富通「TISA好享投」吸引近萬人響應　投資小白也能輕鬆上手

基富通「TISA 好享投」7月正式上線，短短3週時間，就吸引將近萬人加入，在發表記者會上，由充滿活力的啦啦隊女孩，搭配可愛的基富通吉祥物小雞，帶來精彩熱舞，為活動熱鬧揭開序幕，「TISA好享投」相較於一般基金，最大差別在於專家嚴選、千元起投，還有超低的經理費與申購0手續費。

2025-07-24 17:20
台新新光金合併首日重挫6%！外資大砍20萬張　套利遊戲下車

台新新光金合併首日重挫6%！外資大砍20萬張　套利遊戲下車

台新金與新光金在今（24）日正式合併成台新新光金控，2家金控的合併也引爆外資大玩套利空間，隨著今日新光金股票轉換成台新金股票，外資大砍台新金20萬張，居今日賣超首位，套利遊戲暫一段落。

2025-07-24 16:56
饗賓URBAN PARADISE進駐Dream Plaza　總座：年營收目標4億元以上

饗賓URBAN PARADISE進駐Dream Plaza　總座：年營收目標4億元以上

餐飲集團饗賓全新buffet品牌「URBAN PARADISE」正式進駐統一集團打造的全新商場Dream Plaza，主打高價位精品餐酒buffet市場。饗賓集團總經理陳毅航表示，餐酒已逐漸成為現代生活風格之一，URBAN PARADISE也將是台灣第一家精品餐酒buffet，希望提供消費者前所未有的用餐體驗。

2025-07-24 16:49

讀者迴響

熱門新聞

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／4張千萬統一發票無人領　財政部急尋

快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付

今年第5檔ETF下市！　00794B確定8／22終止買賣

3金控新加入除息挫咧等！　逾3成陷貼息

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

新卡神沒靠爸媽30歲買房　超狂省錢術滾出500萬

快訊／70萬人注意！00940再配0.04元　8／7除息

台新新光金控今成立！股價重挫逾半根　開盤半小時爆20萬張大量

即／大樂透4.9億開獎！本屆最高獎金來了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366