三星預購開紅盤　蘋果明年加入摺疊機行列將現關鍵轉折

摺疊手機的革新背後，隱含著五年複合成長率近三一％的龐大市場，傳聞中的蘋果摺疊iPhone預計二六年第三季亮相，更有可能改變整個產業格局。

文／周佳蓉

三星日前在Galaxy Unpacked發表會上，發表了最新一代摺疊機種和智慧手錶系列，手機包括Galaxy Z Fold7、Galaxy Flip7和Galaxy Flip7 FE。其中Galaxy Z Fold7為三星迄今最輕薄的機型，展開厚度僅四．二毫米，摺疊起來為八．九毫米，重量只有二一五克，較前代厚度減少了二六％，甚至比今年的旗艦機Galaxy S25 Ultra還要輕。同時主相機也升級為二億畫素主鏡頭及一二○○萬超廣角與一○○○萬三倍光學變焦鏡頭。值得留意的是，Z Flip7與Z Fold 7兩款均搭載先進製程處理器，Z Fold 7採用高通Snapdragon 8 Elite，而Z Flip7則使用三星自家Exynos 2500處理器，並整合多模態ＡＩ功能與全新One UI 8平台，優化了整體的使用者體驗。

三星新機韓、印度預購佳

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新款摺疊機在推出後於韓國、印度市場繳出佳績。儘管Z Fold7售價幾乎是Z Flip7的兩倍，消費者顯然願意為更先進的技術與體驗買單。據韓媒FNN News報導，全球Galaxy Z7的預購量已突破一○四萬支，首度超越Flip7，Fold占其中六成，Flip機種占四成，與二四年的預購情況完全相反。

尤其印度市場上市兩天內摺疊新機預訂量就突破二一萬支，創下了歷史新高，不只刷新了摺疊機銷售的當地紀錄，預購量更接近主流旗艦機型Galaxy S25的業績。這也意味著摺疊機正逐漸從小眾走向更廣泛的消費群體，這一銷售趨勢似乎在全球蔓延。

各大品牌在摺疊機的技術上各有千秋，三星在顯示和鉸鏈技術上領先，華為在創新和電池性能表現突出，小米更注重性價比，而聯想則專注於商務需求。三星自一九年推出摺疊手機以來引領了手機全新形態的市場競爭，然而，TrendForce預估，三星在市場上的主導地位正面臨著同業競爭壓力，導致市占率將可能持續下降。去年在華為新機和中國補貼政策之下，三星摺疊機全球市占一度從七成下探至五、六成。

新興品牌急起直追

從機種來看，例如榮耀搶在三星發布會前推出的Magic V5厚度僅有八．八毫米，比三星更薄，電池容量和性能方面也超越了三星；Oppo的Find N5採用鈦合金轉軸，摺疊厚度也僅八．九三毫米。華為Mate X5以二八．一％占有率在中國市場取得二四年的銷量冠軍，去年九月還以價格約九萬台幣的三摺機「Mate XT」搶市。截至今年四月底，華為共計已啟用Mate X5超過三三○萬支、Mate X6一○○萬支，今年二月起，華為選定馬來西亞為三摺機進攻海外的首站，採用開源的Android作業系統、搭配華為使用者介面，足可見中國品牌的來勢洶洶。（全文未完）

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