饗賓URBAN PARADISE進駐Dream Plaza　總座：年營收目標4億元以上

▲饗賓總經理陳毅航。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

餐飲集團饗賓全新buffet品牌「URBAN PARADISE」正式進駐統一集團打造的全新商場Dream Plaza，主打高價位精品餐酒buffet市場。饗賓集團總經理陳毅航表示，餐酒已逐漸成為現代生活風格之一，URBAN PARADISE也將是台灣第一家精品餐酒buffet，希望提供消費者前所未有的用餐體驗。

陳毅航表示，URBAN PARADISE是饗賓集團在信義區插旗的第五個buffet品牌，集團早已在信義區布建完整版圖，包括ATT 4 FUN的饗食天堂、微風信義的饗饗、遠百信義A13的旭集，以及台北101的饗 A Joy，堪稱台北市buffet市場的領導品牌。

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陳毅航指出，URBAN PARADISE雖與饗饗、旭集屬於單人約1500-2000元的相近價位帶，定位皆為高端精品buffet，但風格各具特色、客群明確，彼此間不會互相排擠。

陳毅航也透露，URBAN PARADISE裝潢就投入高達1.5億元，年營收目標希望達4億元以上，未來將視各地商圈條件評估展店機會，拓點至其他城市，並結合在地元素發展，菜色也將因地制宜，打造專屬風格。

陳毅航指出，饗賓集團致力打造高價值的餐飲品牌企業，各品牌不設展店上限，不以店數作為主要KPI，強調品牌深度與質感。營運方面，饗賓去年營收達105.6億元，今年目標上看120億元，目前全台已有91間門市，預估年底可達101店。掛牌計畫也持續推進中，預計2024年底申請公開發行，最快於2026年底至2027年初完成上市。

展望長期發展，陳毅航表示，饗賓集團設定2028年營收挑戰200億元，屆時將評估進軍海外市場，邁向2035年成為世界級餐飲企業的願景，不過在此之前，他也希望能先達成，新人年薪60萬，店長年薪破200萬的目標。

