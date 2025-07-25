快訊／台積電漲5元至1150　台股開盤上漲81點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（25日）以23454.59點開出，指數上漲80.86點，漲幅0.35％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1150元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲1.5元至175.5元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）上漲1元來到270元；長榮（2603）上漲1元至202.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌316.38點或0.7％，收在44693.91點；標準普爾500指數上漲4.44點或0.07％，收6363.35點；那斯達克指數上漲37.94點或0.18％，收在21057.96點；費城半導體指數上漲6.58點或0.12％，收5644.37點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44693.91 ▼316.38 ▼0.7% S&P500 6363.35 ▲4.44 ▲0.07% NASDAQ 21057.96 ▲37.94 ▲0.18% 費城半導體指數 5644.37 ▲6.58 ▲0.12%

資料來源：證交所