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公股首家！一銀核心微服務應用平台上線　優化國外匯入匯款

▲▼ 第一銀核心微服務應用平台上線。（圖／第一銀提供攝）

▲一銀核心微服務應用平台上線。（圖／一銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金（2892）旗下一銀全新建置的核心微服務應用平台與第一個在此平台運行的國外匯入匯款系統上線，為首家完成技術創新與流程再造轉換的公股銀行，不僅大幅優化國外匯入匯款的業務流程，提供客戶和行員更便捷的服務，使用的各項新技術也將成為資訊現代化和數位轉型的堅實根基。

新系統導入三項關鍵創新技術，首先，基礎架構採用開放式雲原生架構，可雲端和地端快速切換(Cloud Ready)；其次，導入微服務切割技術(Micro-service)，將龐大的單體系統解構成多個可獨立運作的小型服務，不僅提升維運的靈活度，未來更可彈性重組快速支持新業務需求；最後，透過容器化技術(Container)，系統資源可全天候自動動態調整，滿足限時活動等短期高峰流量的運算需求。

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此外次上線的國外匯入匯款系統，將多年來運行於大型主機平台所累積的複雜業務邏輯，從單體式架構拆解設計成多個微服務，再部署到容器化平台運作，從規劃、設計、開發，再歷經18個月跨部門、跨專業協力合作，完成多階段的各類型測試、功能驗證、資料轉換驗證、壓力測試與平行測試，圓滿完成上線，展現第一銀行卓越的IT實力與執行力。

一銀以資訊現代化為目標，自2021年啟動核心系統轉型計畫以來，分三個階段逐步落實，短期著重資訊基礎工程建置與數位體質優化，中期聚焦架構驗證與核心系統瘦身，長期則逐步轉換小核心系統。展望未來，第一銀行將持續深化數位創新應用，打造高效且穩定的資訊系統，提供客戶可靠、安全、快速的金融服務。
 

關鍵字： 金融數位轉型一銀IT實力創新

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