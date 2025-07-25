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快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

▲▲統一發票5、6月獎號出爐。（圖／社群中心）

▲統一發票5、6月獎號出爐。（圖／社群中心）

記者陳致平／台北報導

千萬獎幸運兒是你嗎？趕快把發票拿出來對獎，今（25）日開獎的發票是114年5月、6月期發票，千萬特別獎號碼是「47406327」。財政部提醒，3-4 月期統一發票還有8張百萬元以上大獎未完成兌領，其中有4張是千萬元特別獎，由於兌領期限只到9月5日，提醒民眾把握時間領錢，逾期就只能和財神爺說掰掰。

根據財政部資料顯示，今年3-4月千萬發票還有4人尚未領回千萬大獎，消費地點分別在北市信義區、新北市三芝區、台中市南區和高雄市大社區。另外，該期200萬元特獎、100萬元雲端發票專屬獎各有2張未兌領，消費地點分別在桃園市觀音區、中壢區、北市信義區和台南市仁德區，財政部再次呼籲，中獎的幸運兒應把握時間，在最後兌領日9月5日前至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農/漁會信用部兌領。

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此外，財政部日前也公布一項好消息，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6,030組增加至326萬6,030組，藉此鼓勵民眾善用載具儲存發票，增加中獎機會！

114年3-4月期統一發票未兌領資料如下：

1000萬元獎號「64557267」：未兌4張

1、App Store：訂閱費260元
台北市信義區

2、OK mart：菸品，300元
新北市三芝區三民街27巷2、4號1樓

3、摩斯漢堡：食品等，共270元
台中市南區三民西路212號、214號1、2樓

4、Hi-Life萊爾富：飲品39元
高雄市大社區金龍路120號

200萬元獎號「64808075」：2張

1、Hi-Life萊爾富：飲品，45元
桃園市觀音區大觀路2段313號1樓

2、7-ELEVEN：飲品，75元
桃園市中壢區中正路1262號1樓

100萬元雲端發票專屬獎：2張

1、Google Play：訂閱費，399元
台北市信義區

2、丹丹漢堡：食品等，共158元
台南市仁德區中山路272號

▼民眾若使用雲端發票，且設定「自動匯款」的方式，免繳納4%印花稅。（示意圖／記者劉維榛攝）

▼民眾若使用雲端發票，且設定「自動匯款」的方式，免繳納4%印花稅。（示意圖／記者劉維榛攝）

關鍵字： 統一發票千萬大獎雲端發票財政部對獎

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