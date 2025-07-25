經長郭智輝點產業3大挑戰　關稅、匯率與電價

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

日本近期與美國達成貿易協定，談成關稅稅率為15%。經濟部長郭智輝今天表示，在美國談判的台灣經貿代表都有掌握相關變數，以不影響國內產業利益為原則。他也強調，除了關稅、新台幣匯率等挑戰外，對產業最重要的就是電價，但近期撥補台電經費案立法院都未通過審議。

工商協進會會員大會今天登場，副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝和工商協進會理事長吳東亮等人出席。

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郭智輝以「因應國際經貿情勢變化 協助產業提升競爭力」為題發表演講指出，為配合政策穩定物價，台電近年吸收約新台幣6000億元，他到任後，希望每年替台電爭取1000億元撥補，但去年、今年預算都未通過立法院審議。

面對美國對等關稅挑戰，郭智輝表示，由於製造業者反映電價不能再漲，因此行政院在特別預算編列千億撥補台電，但近日也沒通過三讀；他強調，除了關稅、匯率等挑戰，對產業最重要的就是電價。

郭智輝指出，新台幣近日升勢強勁，受出口暢旺、預期心理和市場禿鷹等因素影響，業者皆反映政府要穩定匯率。經濟部底下的國營事業每年買匯約需400億美元，購買天然氣、煤炭和石油等，但中小企業並無匯率避險概念，不像大企業會有財務相關專業人才，可以提早因應匯率變動。

為了因應匯率波動對企業經營造成的風險，經濟部近期啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，根據經濟部簡報內容，除了協調8家公股銀行及多家民營銀行網站設置避險服務專區協助中小企業，也與銀行研議，撮合國營事業購匯需求與中小企業的售匯需求可行性。

郭智輝透露，近期已和國內銀行開會，希望銀行可以在現有規定下設計相關產品，協助業者穩定匯率，銀行也將於下週對中小企業提供相關服務。

至於外界關注台美關稅談判進度，郭智輝表示，美國應該會在8月1日前與各國確定關稅稅率，但美國也表態，各國若不滿意談判結果可以繼續再談；針對近期美日達成貿易協定，在美國談判的台灣經貿代表都有掌握相關變數，會以不影響國內產業利益為原則進行談判。

在推動AI應用方面，郭智輝指出，已和4所大學啟動1+2方案，目標為培育5萬名台灣應屆畢業生，政府將提供培訓1年的訓練費用，希望未來學生進入職場，企業每個月的聘用薪資達新台幣3.8萬元。同時，為因應少子化挑戰，政府也推動2+4方案，希望每年培育2.5萬名AI國際人才，對接產業需求。