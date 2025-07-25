壽險業調查：有超過成6受訪者準備子女教育金　金額約471萬元

▲保誠人壽。（圖／保誠人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

保誠人壽連續第八年進行「教育金大調查」，2025年的調查結果顯示，每位子女的教育金較去年微降至471萬元，超過六成(61.8%)的受訪者提前為子女準備教育金，而定存/儲蓄、股票/基金/ETF及保險商品仍為三大主要教育金的準備來源；其中受訪者中使用分紅保單準備教育金有明顯成長，較去年增加9.3%。

聚焦新世代父母的教育準備，25至30歲的受訪者中，68.3%在子女1歲前就開始準備教育金，大幅高於41至50歲受訪者的42.2%，也較平均的46.5%高。另外，全體受訪者中，有52.4%在孩子未上國中前即開始安排學習歷程，其中21.9%的起始點在「學齡前至幼兒園兒童(3-6歲)」，0.5%在「小學(7-12歲)」。新世代父母在提前安排上則更為積極，有59.6%在小孩未上國中前即開始安排學習歷程，足見新世代父母無論在教育金的準備及教育學程的規畫，較有超前部署的觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查顯示46.7%父母重視培育孩子課業外的多元學習，例如才藝、興趣、技能、天賦開發，而25至30歲的新世代年輕父母(58.9%)最為明顯。另外選擇「安排孩子跨領域學習或實作，發掘潛在強項、拓展思路」的父母(27.9%)，25至30歲族群選擇此選項的比例(37.8%)，更為各年齡層中最高。「身心素質與自我精進」(50%)、「系統思考與解決問題」(44.4%)及「科技資訊與媒體素養」(36.7%)為新世代父母在多元學習最重視的多元學習素養面向，反映他們對小孩身心素質培養的重視。因此，新世代父母願意每個月花費5597元在子女才藝培養上，同樣為各年齡層中最高。

雖然調查顯示大部分家長對提早及長期準備教育金已有良好觀念，但在準備教育金時，仍有近五成的家庭認為需要再增加26%至50%的教育金支出，才能讓孩子獲得完善的多元學習規畫。另外，在對子女教育的困擾方面，最讓新世代父母們擔憂的分別是「要有與時俱進(國際化、數位化)的教育觀／會覺得跟不上政策的變化」(38.9%)，以及「擔心新世代面對更多元的社會期待時，會不會讓孩子的壓力較大」(38.9%)，顯示外部環境變化與未來的不確定性，對新世代父母帶來的影響不容忽視。

新世代父母們在準備教育金時，需要考量子女教育的多元與長期發展，同時關注教育金是否足以應對外部環境變化的風險帶來的影響。保誠人壽建議新世代父母可以思考運用分紅保單長期、穩定的特點，為子女教育的多元與長期發展提供資金支持，滿足新世代父母超前部署、多元發展及身心狀態的需求，讓子女在安全的環境中適性成長。

