台新與新光人壽正式合併　公司名稱定調「新光人壽」

▲新光人壽、台新人壽進行合併，台新人壽雖為存續公司，但合併後的公司名稱為「新光人壽保險股份有限公司」。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）昨（24）日正式成立，立馬展開子公司整併，台新人壽與新光人壽於今（25）日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併後存續公司將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

本合併案台新人壽將發行新股，以每0.9349股普通股換得新光人壽1股普通股，取得新光人壽全部股權，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，雙方合併後將有助於發揮整合綜效，擴大業務規模與市場占有率，資產配置與獲利結構亦將更趨均衡，進一步強化整體競爭力，並提升面對金融市場波動時的應變能力與韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次合併案不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更展現對保戶、員工及市場長期承諾。合併後雙方保戶權益不受影響，保單契約條款內容等一切權利與義務均維持不變，雙方公司長期重視員工權益，合併後將全數留用新光人壽之員工，管理層將帶領公司進入下一階段的成長，共創公司榮景與股東價值。

合併後存續公司將以穏健步伐邁向新階段，積極推動內外部資源整合，持續為個人、家庭與企業提供完善多元的保險解決方案，創造更即時、便利、智慧的服務體驗，期待與所有保戶、員工及合作夥伴攜手前行，共同迎向壽險事業的全新格局。