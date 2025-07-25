邱正雄辭世　央行緬懷當年「調重貼現率13碼」打炒股炒房

▲央行發文緬懷前副總裁邱正雄。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

前行政院副院長、前財政部長，並曾擔任央行副總裁的邱正雄不幸於本（2025）年7月22日因病辭世，享壽83歲。央行今（25）日發出專文緬懷邱正雄任公職期間的貢獻，並細數邱正雄多次帶領台灣解除多家金融機構危機，被前總統李登輝譽為「亞洲最佳財長」的因由。

央行指出，邱正雄在1989年為有效打擊炒作資金，在當時台灣錢淹腳目的年代，大幅調升央行重貼現率13碼，並調高銀行法定存款準備率，有效為當時過熱的股市、房市降溫。。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱正雄1942年出生於花蓮。他曾在專訪中笑說，國中時熱愛布袋戲、武俠小說與撲克牌，甚至玩到差點被學校退學。考上花蓮中學後，他開始奮發念書，以優異成績考上台大經濟系，讓家人跌破眼鏡。邱正雄於1964年取得台大經濟系學士學位，1968年取得台大經濟學研究所碩士學位後，短暫任職於廣告公司。

隨後受張漢裕教授邀請回母校擔任助教，先後協助多位經濟學巨擘教學，學術底子扎實，故獲傅爾布萊特獎學金（Fulbright Program）赴美，於俄亥俄州立大學（Ohio State University）完成碩、博士學位。

央行回顧邱正雄的貢獻，直言「邱正雄擁有深厚的貨幣銀行學功力，曾任本行多項要職，金融歷練完整」，1970年代，台灣經貿快速發展，政府亟需財經專才。時任經濟部長張茲闓引薦邱正雄進入央行服務，開啟他在央行的職涯。

當時邱正雄剛從美國取得博士學位，以行務委員任用；歷經業務局副局長、外匯局副局長、業務局局長及副總裁，成為那段期間貨幣、信用及外匯政策的重要推手。1985~1987年在擔任業務局局長期間，協助本行穩定物價、支持產業升級；1988年升任副總裁後，他向時任央行總裁張繼正建議升息，以抑制通膨壓力；1989年，在當時台灣錢淹腳目的年代，大幅調升央行重貼現率13碼，並調高銀行法定存款準備率，有效為當時過熱的股市、房市降溫。

央行指出，邱正雄的部屬曾稱讚他做事細心，研究問題一絲不苟，連細節都不放過。他待人沒有高官架子，在出差時自己搬行李，與同仁相處就像朋友般自然融洽。工作之餘，邱正雄熱愛桌球及高爾夫球，休假時常打球放鬆工作壓力。他還曾經參加中央機關桌球錦標賽，雖然當時帶病上場仍表現亮眼，率領本行桌球隊勇奪冠軍！

1996年，前總統李登輝上任不到1個月，便延攬邱正雄出任財政部長。當時本行特地舉辦歡送會，送別這位在此深耕的同仁。邱正雄在致詞時感性表示，自己在央行服務長達21年，離情難以言喻，並盛讚時任總裁許遠東是「天生的中央銀行家」；許遠東也回應祝福，盼未來央行與財政部一家親，持續密切合作。

央行指出，邱正雄在擔任財政部長期間，奉命執行兩稅合一；他使命必達，1998年1月，全額扣抵的兩稅合一制正式上路。此外，他還建議經濟部於「公司法」增列對母子公司交叉持股及關係企業的規範。他認為交叉持股會推高集團財務槓桿，帶來銀行系統風險，也助長互相炒股的歪風。1997年，「公司法」新增「關係企業章」，惟改革時間略晚，來不及清理地雷股。

隔年，亞洲金融風暴波及台灣，股市爆發大規模股災，多家企業集團股票相繼斷頭。財政部遂於「銀行法」第33條增列關係企業授信規範，改善監理漏洞。此外，為協助銀行打銷呆帳，邱正雄將金融業營業稅從5%降至2%，利用節省的稅負透過金融重建基金，改善金融機構經營體質。

值得一提的是，為了推動公股行庫為企業紓困、重振股市並重建市場信心，邱正雄幾乎是蠟燭兩頭燒。據說在最忙碌的那幾週，他主持了無數場夜間會議與清晨會議，幾乎沒時間休息，靠著驚人的體力與意志力撐過這場金融風暴。他的夫人張美保曾表示，對他日以繼夜地操勞感到憂心，甚至希望媒體別再誇他，怕他越來越不珍惜自己的身體。

身為救火隊大隊長，邱正雄陪伴台灣走過無數次的金融機構危機，對金融制度改革與市場發展影響深遠，邱正雄於2000年卸下財政部長職務後，曾擔任大華證券董事長、安泰商業銀行董事長。2008年全球金融危機爆發，政經局勢不穩，他受馬政府之託出任行政院副院長以穩定軍心。當時，他迅速察覺銀行同業拆款市場，流動性有急遽下降的問題；在他建議下，劉兆玄內閣將銀行同業拆款納入存款保障範圍，有效防止金融業的資金流動性進一步惡化。2017年，他緊急出任永豐金控董事長，致力於改善該金控的公司治理。

邱正雄被譽為「金融救火隊大隊長」，數度親上火線救市，化解一次又一次的金融機構危機。他的專業與遠見，屢屢在關鍵時刻發揮作用，深受各界敬重。2016年，他榮獲號稱國內金融界的奧斯卡—金融研訓院第8屆菁英獎「特殊貢獻獎」，《台灣銀行家》雜誌更讚譽他為金融界的「活字典」。2021年，《財訊》金融獎評審團也一致推舉他為「金融奉獻獎」得主，給予他長年貢獻最崇高的肯定。

邱正雄夫婦鶼鰈情深，他與夫人張美保當年竟是在台大醫院邂逅！邱正雄大三暑假時，因生病住進台大醫院，當時是台大護理系派到台大醫院實習的張美保，剛好被分配到負責照顧這一床病人，兩人因此結緣，張美保就這樣照顧了邱正雄一輩子。邱正雄在美國求學的5年期間，張美保也在身旁陪伴，一邊照顧他和孩子，一邊在大學醫院擔任護士工作，幫忙分擔家計，讓他沒有後顧之憂。近幾年，因張美保身體狀況欠佳，邱正雄無微不至地照顧摯愛，反而忽略了自身健康。

央行指出，過去一年多來，他的健康狀況急轉直下，最終不敵病魔，於日前辭世。感謝邱正雄在將近半世紀的歲月裡，在央行、財政部，乃至行政院的工作崗位，陪伴台灣金融業度過重重難關，見證制度改革與市場茁壯。他的貢獻，將長留台灣金融史冊，也永遠留在我們心中。