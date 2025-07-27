正崴出量回檔！多重題材助陣＋蘋果拉貨　拉回反而更該留意？

▲正崴集團。（圖／記者謝婷婷攝）

文／玩股華安

上周五（7/18）正崴（2392）隨著台積電在7月17日的法說會上，魏哲家點出機器人、HPC動能強勁，也帶動正崴大漲5.17%，而在6/3台積電股東會時，魏哲家也曾表示看好機器人，也讓6月4日的正崴股價攻上漲停，但觀察一下就會發現，上次在魏哲家喊完之後，雖然正崴強攻了兩日，但後續就用四個交易似的時間將漲幅全數回吐，並且股價陷入整理，而這次正崴也在上周五強攻後，今日（7/21）直接下跌3.98%，難道又要陷入整理了嗎？

正崴精密（2392）2025年第一季合併營收約213.8億元，年增12.7%，第一季毛利率約15.1%，營業利益率4.68%，然而受業外損失影響，每股盈餘（EPS）0.27元，遠低於去年同期的0.83元。法人研判Q1為全年谷底，隨3月下旬越南峴港新廠投產，後續業績可望逐季回升。截至6月，正崴上半年營收427.5億元，年增約5%。相比2024全年，正崴營運仍呈現緩步成長態勢，2024年合併營收年增8.7%，營業利益年增16.6%，稅後淨利年增15.8%，EPS自2023年的3.09元提升至3.65元。2025年以能源與系統事業為主要成長動能，其中能源部門成長最強、系統產品亦有成長，零組件事業持平、通路事業相對疲弱。系統事業在遊戲機、觸控筆、耳機等產品拉動下增長，並新增歐系電競客戶；零組件事業則開始擴大AI資料中心應用，切入高階連接線材等領域。整體而言，正崴2025年上半年營運較去年同期略有成長，但獲利受新品投入及產品組合影響短期承壓，全年仍可望較2024年小幅成長。

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正崴近年積極布局AI機器人事業，旗下星科國際（正崴100%轉投資子公司，資本額6,500萬元）專責機器人軟硬整合方案，由董事長郭台強之子郭守富領軍。2025年6月，星科國際發表首個AI機器人平台與巡檢機器狗產品，鎖定智慧安防巡邏應用。這款四足AI機器狗定價約2.5萬美元，採用英特爾處理器並結合輝達（NVIDIA）的Isaac GROOT N1視覺模型與TensorRT推論技術進行訓練優化，具備24小時自主巡邏能力。目前機器狗已在正崴自有儲能場站投入測試，執行全天候巡檢任務，並計劃在2025年底前完成多個應用場域的概念驗證（POC），與台灣安防業者合作加速商業模式落地。雖然現階段機器人業務對營收貢獻仍小（零星試單階段），但集團對其未來潛力保持樂觀：郭守富援引市場研究預估2030年全球巡檢機器人市場規模將達200億美元（2024年約40億），年複合成長率接近17%。星科規劃2026年起挑戰單月出貨120台機器狗投入市場，屆時可望為正崴帶來實質營收挹注。為達成此目標，星科已佈建AI算力中心（友崴超級運算公司）提供大規模模型訓練，並與NVIDIA深度合作開發機器人大腦訓練與多感官（視覺、聽覺、嗅覺、觸覺）感知技術，以提高機器人的自主能力。星科機器狗目前約30~40%零件由正崴自製，後續將提高關鍵零組件自製率並強化軟體平台，同時透過集團去年併入的美國安防品牌Luminys開拓北美市場，結合正崴30年製造經驗、算力資源與全球通路優勢，為AI機器人業務的落地提供支撐，而正崴有望憑藉機器狗切入安防利基市場，長線成長潛力巨大。

今年以來國際大廠對高效能運算（HPC）與機器人題材的樂觀表態，引發市場對正崴的聯想與期待。尤其7月中台積電法說會透露HPC/AI需求強勁，並指出人形機器人未來市場規模可能達電動車的10倍，引爆相關概念股行情。正崴因透過星科國際布局四足機器人，再加上6月營收大幅成長的利多加持，股價隨之飆漲。此外正崴擴產資料中心用高速連接線、機殼和大功率電源模組等產品，以供應雲端/HPC客戶需求。正崴甚至評估在美國德州設立新廠，預計今年投產，專門服務資料中心客戶的迫切需求；該廠初期以租借廠房快速裝機，生產高單價、少量多樣的伺服器零組件（如高速線材等），預估未來兩年可貢獻集團營收3~5%。

另一方面，針對人形機器人浪潮，市場對正崴的想像主要基於其AI機器狗技術可能延伸應用至人形機器人領域。然而必須注意台積電魏哲家也強調，人形機器人產業仍處早期階段，「要說今年扮演什麼角色還言之過早，明年可能也還太早」。特斯拉近期亦推遲了Optimus人形機器人量產計畫，顯示該產業短期內仍有技術與成本挑戰。因此，正崴目前的機器人題材受惠屬於題材想像大於實質：雖然星科國際積極與NVIDIA等合作強化機器人AI“大腦”與觸覺技術，但離大規模商用獲利尚有距離。總結而言，正崴能從HPC/AI趨勢中實際受惠（如資料中心高速連接線等產品接單），但對於人形/服務型機器人熱潮，目前更多是概念聯動，短期業績貢獻有限，而上週五股價大漲5%，除了受惠於市場對AI的聯想，更現實的助力，其實來自蘋果供應鏈旺季拉貨啟動。

2025年下半年，蘋果預計於9月發表新一代iPhone 17，市場普遍預期將帶動一波供應鏈拉貨高潮。第二季全球智慧手機需求已有所回溫，加上秋季新品推出在即，蘋概股近日股價集體走強，顯示下半年蘋果供應鏈營收與財報表現獲得樂觀預期。正崴作為Apple供應鏈成員之一，長期為蘋果提供關鍵零組件，包括iPhone連接器線材及耳機組件等。2025年下半年隨著新iPhone量產上市，正崴出貨將進入傳統旺季。公司透露，大客戶蘋果已自7月起逐步拉貨零組件業務。除了iPhone新機備貨，正崴也新承接了行動支付裝置訂單，預計今年9月推出第一款支付終端產品，明年再有三款上市，年出貨目標達數十億元，且此類工業產品毛利率高於公司平均，有望帶動獲利改善。此外，正崴在耳機零組件領域具備多年經驗，被視為蘋果AirPods相關供應鏈的一環；若蘋果下半年推出的新配件或穿戴裝置增加對連接器、電池模組的需求，正崴也可能從中受益。今年蘋果訂單對正崴營收的貢獻度可望提升，使其在AI新事業之外，仍穩固享有來自全球最大消費電子客戶的收益。

今年新台幣兌美元匯率持續升值，在6月一度升破29元大關，對以出口為主的正崴形成潛在壓力。正崴屬勞力密集的電子製造業，毛利率偏低（近年約13%），匯率波動對獲利影響不可忽視。不過，公司表示已採取避險與調價機制來降低衝擊：每降低一元，約影響毛利率約-0.2個百分點。由於正崴與客戶多採即時匯率報價，加上金融避險操作，絕大部分匯率損失可被對沖。因此，即使台幣進一步升值到29元以下，且正崴表示即使台幣升值，也可向客戶彈性反應，因此對正崴毛利的直接侵蝕仍相對有限。

除了蘋概股、AI伺服器與機器人概念外，正崴也同步布局BBU（備援電池模組）與AI高速傳輸線產品，並積極推進零組件、系統、能源、通路與AI資料中心等五大事業部的業務發展。法人普遍預期，隨下半年蘋果拉貨啟動，以及新應用逐步進入出貨節奏，全年營運可望維持穩健。雖然短期股價回到過去一年多的頭部壓力區間，技術面可能陷入整理，但基本面動能有望逐季升溫，在股價整理過後，仍是值得留意的觀察對象。