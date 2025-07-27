博太生醫參展亞洲生技展　首創植物新藥開發平台曝光

▲博太生醫參加亞洲生技大展。（圖／博太提供）

記者高兆麟／台北報導

博太生醫在7月24日開展的「亞洲生技大展」以其全球首創的植物新藥開發平台、及其在阿茲海默症治療領域的突破性進展，作為參展亮點。

博太生醫表示，由於阿茲海默症這類型複雜的神經退化性疾病，目前仍缺乏有效的預防及治療手段，病患與家屬因此長期飽受折磨，這項突破性研究，有望為廣大阿茲海默症患者帶來了新的希望曙光。



博太生醫自成立以來，便致力於植物新藥平台的建置與研發，並鎖定針對超高齡社會的難題「失智症」。經過多年的努力，目前博太主力產品BAC，為針對阿茲海默症與血管型失智症開發的植物新藥，已完成FDA IIa期臨床，並預計於2025年下半年進入IRB臨床試驗，以及2026年啟動下一個臨床及國際授權洽商。

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博太表示，BAC使用植物萃取活性物Botiera，透過多靶點作用改善神經發炎、微血管功能與認知能力，已累積臨床數據支持其潛在療效。

除此之外，博太也利用自行開發的專利植淬「Botiera」為原料，開發另兩項醫療產品，分別為針對糖尿病足潰瘍的外用製劑、以及減緩癌症放療後皮膚損傷的保護性藥膏，顯示團隊具備多元產品線佈局能力。

另外，博太在今年五月，也推出自有保養品牌「HOWA」，搶攻銀髮族保養品市場，目前產品線包含眼霜、乳液等。

博太生醫董事長徐宜生表示，生技公司不能單靠一項產品，博太展示了一種降低新藥開發風險、增加多元營收的全新商業模式。這項模式不僅著重於單一新藥的研發，更將植物新藥開發平台自身打造成可授權、可合作及加速商業化的資產。



徐宜生也指出，博太不只是新藥的研發者，更是植物新藥開發解決方案的提供者。博太未來將透過技術授權、共同開發、策略聯盟等多種模式，將博太的植物新藥開發平台推廣至全球合作夥伴。這不僅能大幅降低單一新藥開發的財務風險，更能為公司帶來多元且穩定的效益。

徐宜生也樂觀表示，期盼博太生醫能將植物新藥的創新成果，輔以導入AI，種植出符合美國FDA法規認可的藥用植物種植和採集規範（GACP）的藥品，帶領台灣的植物新藥走入國際市場，也為人類的未來開啟更多可能性。