國光客運半年2度欠薪　銀行團債協三圓建設王光祥成關鍵

▲國光客運車站。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國內汽車客運龍頭「國光客運」近半年爆出2次欠薪爭議，公司營運不順爆出年虧1.9億元、銀行欠款超過20億元爭議，超過3家以上銀行團協商還款展延或給予寬限期中，金融圈指出，後續協商以「小英表哥」三圓建設暨大同公司董事長王光祥的態度最為關鍵。

國光客運與銀行聯貸、自貸金額約在30億元左右，目前還有約20億元仍待償還，不過受到運量下滑年虧1.9億元的消息衝擊，公司與多家金融機構展開協商。

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▲國光客運董事結構。（圖／經濟部公開資訊）

攤開國光客運在經濟部公司登記資料，資本額4.65億元，王光祥家族主導的三圓集團下的山圓建設、羅得投資對國光客運持股超過24.03%，握有6席董事，現任董事長王雅萱就是王光祥大女兒。

另外，現年82歲的中佳電力董事長王應傑對國光客運握有逾5.4%股權，目前王應傑也是國光客運副董事長。

銀行團掌握資料指出，國光客運前身是台灣汽車客運公司，營運至今已有55年，2001年6月民營化以後一度擁有逾千名司機，疫後司機人數掉到850人，疫情讓民眾自駕小客車不敢搭客運，疫後又有高鐵、捷運等交通工具夾擊，營運難度大增。

▲國光客運董事遭勞動部裁罰資料，今年以來已開罰共40萬元。（圖／勞動部公開資訊）

依勞動部公告，今年以來國光客運違法勞動法令挨罰3筆，總金額已來到40萬元，最近一次是4月30日，由台中市專案勞檢發現延長勞工工作時間超過法定限制，開出6萬元罰單；同一天由宜蘭縣政府因延長工時超過法定上限、更換班次時間未符合至少應有連續11小時之休息時間，開出30萬元罰單。另外，今年3月5日新北市政府也因國光客運工資未全額直接給付勞工，開出4萬元罰單。

銀行團協商除了認為財務體質需要改善以外，也建議公司瘦身節流，思考更健康的獲利模式，才是長遠之計。