10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

▲6個月期美元優利定存有10家銀行搶推。美元示意照（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）降息壓力愈來愈大，美元定存擁護者積極尋找銀行長天期優利專案博高利，《ETtoday》彙整10家銀行競推美元優利專案，年息多在4%以上，其中台新銀、北富銀年息在4.5%、滙豐銀卓越理財貴賓美元優利定存衝上5%都是市場偏高水準。

不過，包括台北富邦銀行、台灣銀行與兆豐商銀美元優利定存專案到期日都落在本周，投資人做評估時也要留意專案時間，不要錯過。

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10家銀行美元6個月期定存優利概況如下：

．滙豐銀行｜卓越理財貴賓美元優利定存

＊年息：5%

＊活動期間：9月30日止

＊承作要求：3萬美元以上～100萬美元以下新資金

*其他條件：「合格卓越理財」客戶 （含國際金融業務分行（OBU）客戶，但不適用於法人客戶），開戶完成日須為2025年5月31日（含）以前，且為滙豐銀行既有信用卡卡友或已申辦滙豐銀行信用卡（不限卡別且不限正附卡），活動總限額為10億美元，額滿得提前終止

．台新銀行｜好美利3外幣定存

＊年息：最高4.5%

＊活動期間：8月29日止

＊承作要求：1000美元以上年息4%、5萬美元以上年息4.5%新資金或換匯資金

＊其他條件：專案設有額度限制，倘本專案期間截止前，承作量已達總額度，台新銀行得提前終止本專案

．台北富邦銀行｜新資金優利定存專案

＊年息：最高4.5%

＊活動期間：7月31日止（本周到期）

＊承作要求：5千美元（含）～3萬美元（不含）年息4%、3萬美元（含）～10萬美元（不含）年息4.2%、10萬美元以上年息4.5%

＊其他條件：限臨櫃以新資金辦理，最高年息4.5%限北富銀理財會員適用，每戶申辦各級距最高限額100萬美元（含）

．台灣銀行｜美元高利存款

＊年息：最高4.088%

＊活動期間：7月31日止（本周到期）

＊承作要求：網銀辦理新台幣結購美元定存，且單筆定存達3000美元以上享6個月期固定利率4.078%、臨櫃辦理且單筆定存達3000美元以上年息4.058%，但以台銀6個月期以上新台幣定存解約轉存美元，年息最高4.088%

＊其他條件：定存到期後不得沿用本專案，銀行保留提前變動的權利

．華南銀行｜華利滿滿美元優利定存專案

＊年息：最高4.12%

＊活動期間：8月4日止

＊承作要求：單筆起存額3萬美元以上～未達10萬美元年息4.08%、10萬美元以上年息4.12%

＊其他條件：限臨櫃以新資金辦理

．渣打銀行｜美元定存專案

＊年息：最高4.25%

＊活動期間：9月30日止

＊承作要求：合格貴賓戶續存2萬美元以上年息4.25%、一般續存2萬美元以上4%

＊其他條件：合格貴賓戶續存優惠限透過臨櫃、電話銀行或myRM數位隨行理專服務辦理；續存優惠可透過臨櫃、電話銀行、網路銀行、行動銀行或myRM數位隨行理專服務辦理。

．王道銀行｜O-Bank給你最優惠

＊年息：4.22%

＊活動期間：9月30日15:30止

＊承作要求：每筆30美元（含）～10萬美元（含），每人可承作30筆

＊其他條件：到期一次給付，採複利計息

．彰化銀行｜美元定存利率優惠專案

＊年息：最高4.1%

＊活動期間：8月31日止

＊承作要求：3萬美元以上年息4.05%、10萬美元以上年息4.1%

＊其他條件：限臨櫃新資金辦理，彰銀有權解釋本優惠專案之內容、期間、承作對象、條件、優惠利率及起存額條件。為因應市場變化，銀行有權提前終止、變更或延長本專案內容，變更內容以本行官網最新公告為準。

．遠東商銀｜晶優利

＊年息：4.18%

＊活動期間：9月30日止

＊承作要求：3萬美元以上自然人辦理

＊其他條件：專案總額度8000萬美元，額滿提前終止

．兆豐商銀｜美元優利定存專案

＊年息：最高4.05%

＊活動期間：7月30日止（本周到期）

＊承作要求：個人全額以新資金存入3千美元以上年息4.05%、非全額以新增資金存入3千美元以上年息3.75%

＊其他條件：限已開立兆豐銀行(以下稱本行)外幣(美元)活期存款帳戶之自然人及企業客戶，並限使用本行行動銀行APP之「美元優利定存」專屬頁面或使用本行全球金融網（GEB）網頁版承作本專案美元定存

理專指出，雖然銀行對美元一個月期、14天期定存年息喊上10%，不過一旦Fed降息，這個族群將是直接受影響的人，因此長抱美元資產的民眾躲在優利定存的庇護傘下可以防止利息縮水，不過進場前也需要評估匯率減損風險，以免賺利差、賠匯差。